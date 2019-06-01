Фавориты

Мужчины

Представители сильного пола по-прежнему идут без серьезных сенсаций: тройка Джокович-Надаль-Федерер залетела в четвертый раунд, отдав соперникам всего один сет. Прошли дальше и другие фавориты: Тим, Зверев, Циципас, Нисикори и Дель Потро. Из топ-10 рейтинга ATP в четвертом круге отсутствует только Андерсон, но южноафриканец не приехал в Париж из-за травмы.

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Главная звезда русского тенниса Карен Хачанов в трех сетах размотал словака Мартина Клижана – в четвертом раунде Карену предстоит схватка с Дель Потро. А днем раньше нас ждет ядерная заруба сексуального грека Стефаноса Циципаса и швейцарца Стэна Вавринки – того самого, что в упорнейшем матче третьего круга сломил сопротивление Григора Димитрова (все три сета Вавринка взял со счетом 7:6).

Видео - Вавринка слишком однообразный, поэтому зарядил Димитрову 7:6 во всех сетах 03:01

Женщины

А вот у девушек все в порядке с сенсациями: например, 35-я ракетка мира Софиа Кенин выкинула из турнира легендарную Серену Уильямс. Но главным событием дня стал вылет первой ракетки мира Наоми Осаки, который организовала 42-й номер рейтинга Катерина Синякова. Парадоксально, но матч Осаки и Синяковой даже не получился сверхупорным – чешка выиграла у японки в двух сетах с комфортным счетом 6:4, 6:2.

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К сожалению, в третьем круге слетели все оставшиеся представительницы России: Анна Блинкова проиграла Мэдисон Киз, хотя и отгрызла один сет, Екатерина Александрова уступила испанке Алене Большовой, а Вероника Кудерметова – эстонке Кайе Канепи. Дальше не прошла и украинка Элина Свитолина: в самой звучной вывеске дня девятая ракетка мира не оказала должного сопротивления Гарбинье Мугурусе (3:6, 3:6).

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Поехала домой и другая украинка Леся Цуренко – ее без шансов закатала в грунт румынка Симона Халеп.

Цитата раунда

Помните фотографию Серены в инвалидном кресле, которая завирусилась в интернете перед стартом турнира? По ходу «Ролан Гаррос» американка наконец дала комментарий по этому поводу. «Я не буду это обсуждать. Я играю, и все хорошо», – сказала Серена. И вылетела.

Цифры раунда

Победа Рафы Надаля над Давидом Гоффеном стала для испанца 89-й на «Ролан Гаррос» всего при двух поражениях – монструозная статистика! Два человека, которые обыгрывали Надаля на «РГ», – это Робин Сёдерлинг (2009) и Новак Джокович (2015).

Самая молодая теннисистка топ-100, 17-летняя Аманда Анисимова, на втором «Шлеме» подряд вышла в 1/8 финала. Теперь американка дебютирует в топ-40 мирового рейтинга, а за четвертьфинал Аманда поспорит с дебютанткой «Шлемов» – Анной Большовой.

0 – ровно столько раз до 2019 года Стефанос Циципас играл в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Милота раунда

Француз Николая Маю провел последний матч на «Ролан Гаррос» – в конце сезона он завершит карьеру. На «РГ»-2019 он выступал в паре с австрийцем Юргеном Мельцером и вылетел в 1/32 финала, после чего не сдержал эмоций и разрыдался. Вместе с Маю рыдали зрители и даже его соперник – ничего милее на этом грунтовом мэйджоре вы уже не найдете.

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Боль раунда

Китаянка Чжаосюань Ян в одном из матчей парного разряда получила болезненный удар в лицо. Он вышел настолько сильным, что девушка присела на грунт, а затем покинула пределы корта, где ей оказали помощь. Жаль, но терпение Чжаосюань не было вознаграждено – она и ее напарница Алисия Родольска уступили дуэту из Франции Перри/Ферро и покинули «РГ».

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Топ-3 матчей четвертого круга

Мужчины

Карен Хачанов – Хуан Мартин дель Потро (3 июня)

Стефанос Циципас – Стэн Вавринка (2 июня)

Фабио Фоньини – Александр Зверев (3 июня)

Женщины

Слоан Стивенс – Гарбинье Мугуруса (2 июня)

Маркета Вондроушова – Анастасия Севастова (2 июня)

Симона Халеп – Ига Швёнтек (3 июня)

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

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