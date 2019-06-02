«Я должен уйти, потому что пришла она?» Серена вышвынула Тима с его собственной пресс-конференции
Американская звезда не захотела ждать.
Пресс-конференция Доминика Тима на «Ролан Гаррос» после победы над Пабло Куэвасом была прервана, потому что в помещении появилась проигравшая Софии Кенин Серена Уильямс.
Организаторы турнира приняли решение немедленно провести пресс-конференцию Серены, и 25-летний Тим был шокирован происходящим. Австрийца попросили перейти в комнату для общения с прессой поменьше, финалист-2018 выполнил просьбу, но рассердился настолько, что вместо ответов на вопросы взорвался:
«Я действительно не понимаю. То есть, какого черта? Это не шутка? Я должен покинуть эту комнату, потому что она пришла?»
После этого теннисист ушел из конференц-зала и больше не давал никаких интервью
- Серена уступила соотечественнице Софии Кенин со счетом 2:6, 5:7.
- Тим сыграет в 1/8 финала с французом Гаэлем Монфисом.
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