Пресс-конференция Доминика Тима на «Ролан Гаррос» после победы над Пабло Куэвасом была прервана, потому что в помещении появилась проигравшая Софии Кенин Серена Уильямс.

Организаторы турнира приняли решение немедленно провести пресс-конференцию Серены, и 25-летний Тим был шокирован происходящим. Австрийца попросили перейти в комнату для общения с прессой поменьше, финалист-2018 выполнил просьбу, но рассердился настолько, что вместо ответов на вопросы взорвался:

«Я действительно не понимаю. То есть, какого черта? Это не шутка? Я должен покинуть эту комнату, потому что она пришла?»

Видео - Тим злится – Серена сорвала его пресс-конференцию 00:44

После этого теннисист ушел из конференц-зала и больше не давал никаких интервью

Серена уступила соотечественнице Софии Кенин со счетом 2:6, 5:7.

Тим сыграет в 1/8 финала с французом Гаэлем Монфисом.

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