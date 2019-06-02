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Федерер: «У меня плохие воспоминания о встрече с Вавринкой – он обыграл меня ужасными шортами»

Федерер: «У меня плохие воспоминания о встрече с Вавринкой – он обыграл меня ужасными шортами»
Eurosport

1 час назад

Великий швейцарец как всегда остроумен и ироничен.

Швейцарец Роджер Федерер, вышедший в четвертьфинал «Ролан Гаррос», поделился ожиданиями от потенциальной встречи с соотечественником Стэном Вавринкой.

«У меня плохие воспоминания о встрече со Стэном в 2015 году. Он обыграл меня в трех сетах своими ужасными шортами», – заявил Федерер.

Вавринка до некоторого времени в каждом матче выступал в шортах в клетку. Швейцарец считал, что они приносят ему удачу.

  • Федерер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года.
  • Чтобы матч Федерер-Вавринка состоялся, Стэну нужно обыграть грека Стефаноса Циципаса.

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