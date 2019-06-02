Eurosport

Тим: «Серена показала себя с плохой стороны. Федерер или Надаль никогда бы не сделали этого»

Тим: «Серена показала себя с плохой стороны. Федерер или Надаль никогда бы не сделали этого»
Eurosport

40 мин. назад

Австриец затаил обиду.

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал тот факт, что ему пришлось покинуть зал для пресс-конференций из-за прихода туда Серены Уильямс.

«На самом деле, я не был разозлен или разочарован. Может быть, только на пару минут. Просто это дело принципа. Не так важно, кто сидел в зале для пресс-конференций – я или кто-то еще.

Тогда я сказал неправильную вещь – напомнил организаторам, что я больше не юниор. Но даже если бы я был юниором, любой игрок должен дождаться [пока пресс-конференция закончится]. Это не подлежит обсуждению.

На мой взгляд, это показывает человека с плохой стороны. Я на 100% уверен в этом. Федерер или Надаль никогда бы не сделали этого», – заявил Тим в эфире Eurosport.

Видео - «Такое поведение говорит о плохой личности». Тим раскритиковал Серену за эпизод на пресс-конференции

00:53
  • Тим в четвертом раунде «РГ» сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Матч пройдет завтра, 3 июня.
  • Серена в третьем круге вылетела от соотечественницы Софии Кенин.

Серена прилетела в Париж и села в инвалидное кресло

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте