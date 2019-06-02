Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал тот факт, что ему пришлось покинуть зал для пресс-конференций из-за прихода туда Серены Уильямс.

«На самом деле, я не был разозлен или разочарован. Может быть, только на пару минут. Просто это дело принципа. Не так важно, кто сидел в зале для пресс-конференций – я или кто-то еще.

Тогда я сказал неправильную вещь – напомнил организаторам, что я больше не юниор. Но даже если бы я был юниором, любой игрок должен дождаться [пока пресс-конференция закончится]. Это не подлежит обсуждению.

На мой взгляд, это показывает человека с плохой стороны. Я на 100% уверен в этом. Федерер или Надаль никогда бы не сделали этого», – заявил Тим в эфире Eurosport.

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Тим в четвертом раунде «РГ» сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Матч пройдет завтра, 3 июня.

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