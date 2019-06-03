Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал срыв пресс-конференции Доминика Тима из-за прихода Серены Уильямс.

«Очевидно, произошло какое-то недоразумение. Возможно, организаторам стоило оставить Серену в раздевалке подольше, а не вести в пресс-центр. Я не знаю, что там произошло. Понимаю, что Доминик был недоволен: как он должен был понять, с какой стати его выгоняют? При этом я не думаю, что он злится на Серену или на кого-то другого.

Просто вышла неловкая ситуация, но, по-моему, это скорее смешно – мы как раз только сидели в раздевалке и шутили на этот счет. Но мне понятно, что в тот момент Тиму было не до смеха. Мне очень понравилось, как он сказал: «Какого черта? Это бред какой-то». Обожаю его акцент. Не только когда он говорит по-английски, но и когда по-немецки – тоже. Я ему говорил [об этом]», – приводит слова Федерера Metro.

Сегодня, 2 июня, Федерер одолел Леонардо Майера и впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Тим завтра побьется за путевку в 1/4 с французом Гаэлем Монфисом.

Тим: «Серена показала себя с плохой стороны. Федерер или Надаль никогда бы не сделали этого»

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