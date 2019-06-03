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Ротенберг – об инциденте с Тимом: «Серена дала понять комиссии ITF, что не желает ждать»
Еще и назвала грубым отношение к себе.
Уикенд на «Ролан Гаррос» был омрачен неприятным инцидентом с участием Доминика Тима и Серены Уильямс. Австрийца попросили освободить для Серены первую комнату конференц-зала.
Позже Fox Sports сообщил, что американка была готова провести пресс-конференцию во второй комнате, а поведение организаторов в отношении Тима назвала грубым. Но у известного инсайдера Бена Ротенберга другая информация:
«Не совсем так. Вторая комната не была свободна (да, монитор показывал пустой стол, поскольку Хачанов давал там интервью стоя), а словами о грубости она имела в виду, что к ней отнеслись грубо, заставив ее ждать, а не посочувствовала Тиму».
«Я там был. Она давила на комиссию ITF и дала четко понять, что ждать не желает».
- Тим отказался от продолжения пресс-конференции и позже заявил, что Серена показала себя с плохой стороны.
- В четвертом раунде Доминик сойдется с Гаэлем Монфисом.
Тим: «Серена показала себя с плохой стороны. Федерер или Надаль никогда бы не сделали этого»