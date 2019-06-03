Скандальный топ женщины-кошки Серены Уильямс на «Ролан Гаррос»-2018 побудил организаторов мэйджора к введению жестких требований к участникам по части гардероба. Отныне они обязаны согласовывать одежду за месяц до старта турнира. Санкции не удержали американку от очередного всплеска эпатажа – в 2019-м в Париже она представила в новом кричащем образе.

Черно-белый топ с запахом и асимметричную юбку придумал креативный глава подразделения мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло. Получилось стильно и элегантно, но слишком тщеславно – все из-за надписи на накидке к топу «Мать, чемпионка, королева, богиня». Не страдающая скромностью Уильямс назвала ее мотивирующей.

Серена Уильямс на «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Спортивная форма чемпионки в Париже оказалась не такой впечатляющей, как ее лук. Американка провела всего один матч на грунте при подготовке к «Ролан Гаррос» и ожидаемо вылетела в третьем круге. «Она плохо двигалась, чтобы претендовать на победу. Все из-за травмы в Майами, которая повлияла на подготовку», – сокрушался тренер 23-кратной победительницы «Шлемов» Матрик Муратоглу.

Чемпионка могла тихо покинуть Париж и готовиться к любимому Уимблдону, где шансы на рекордный мэйджор у нее гораздо выше, но Серена не упустила возможность напомнить о королевском статусе. Организаторы накосячили с расписанием пресс-конференций, из-за чего произошла накладка – Доминика Тима вытурили в малый зал, а в большой направили Уильямс. Американка действовала по регламенту, но на самом деле поступила в духе наглой мамаши в детской поликлинике. Она пришла туда по записи и вломилась в кабинет секунда в секунду в назначенное время, не дождавшись выхода предыдущего пациента.

«Для меня это принципиальный момент. Неважно, кто сидел в той комнате. Я сам был неправ, сказав, что я не юниор, чтобы меня выгонять. Даже если бы там был юниор, нужно было дождаться, пока он закончит. Это правило хорошего тона, а тот, кто его нарушает, показывает, на мой взгляд, дурной характер. Я на 100% уверен, что Федерер или Надаль так бы не сделали», – взбесился Тим.

Видео - «Это показывает человека с плохой стороны». Тим раскритиковал Серену за эпизод на пресс-конференции 00:53

Роджер поддержал австрийца – по его мнению, игрок, который по-прежнему на турнире, всегда в приоритете в сравнении с проигравшим. Похоже, у Серены на этот счет другое мнение, потому что она привыкла всегда ставить себя выше остальных. Невозможно думать иначе, оглядываясь на шлейф скандалов с участием американки, последний из которых произошел на US Open-2018.

Серена горела в финальном матче Наоми Осаке, бушевала, страдала, сломала ракетку и получила предупреждение от судьи Карлоса Рамоса за подсказки тренера. После этого начался настоящий концерт, по ходу которого американка назвала судью вором, обвинила в сексизме и была оштрафована на одно очко. «Знаете, сколько мужчин делают такие вещи?! Им за это ничего не бывает, потому что они мужчины», – понесло чемпионку. Позже выяснилось, что тренер все-таки ей подсказывал.

Подобных выходок в исполнении Уильямс навалом – в 2009-м она пообещала засунуть мяч в глотку лайнсмену за определенный зашаг при подаче (американку оштрафовали на рекордные 82,5 тысячи долларов). Через два года Серена снова вспылила – на этот раз в финале US Open против Саманты Стосур. Американка поскандалила с судьей Евой Асдераки, лишившей ее очка за «Come on!» при ударе. Серена обвинила Асдераки в предвзятости.

Страшно представить, какую истерику закатила бы Уильямс, попроси ее организаторы освободить пресс-зал ради условного Медведева, Цициписа или того же Тима. Можно не сомневаться, что Серена припомнила бы французам запрет на костюм женщины-кошки и, возможно, даже подала в суд на ущемление прав людей с ограниченными возможностями. Поводом могло стать недовольство американки излишним вниманием французских медиа к ее поездке в парижский Диснейленд месяц назад – по парку она передвигалась в инвалидном кресле с дочерью на руках.

После срыва прошлой осенью художник Herald Sun изобразил Серену огромной недовольной тетей, которая в злобном порыве крушит теннисную ракетку. В это же время арбитр матча спрашивает у соперницы Уильямс: «Ты не можешь просто дать ей выиграть?» На новой карикатуре роль ракетки вполне мог исполнить Тим.

В сентябре Серене исполнится уже 38 лет, ее лучшие годы давно позади, но великая чемпионка отказывается это принимать. Она оправдывает поражения заговорами и дискриминацией, требует к себе особенного внимания и любую ситуацию поворачивает в удобную для себя сторону. В ситуации с Тимом инсайдер и журналист Бен Ротенберг подтвердил, что чемпионка давила на комиссию ITF и дала четко понять, что не желает ждать.

Уильямс первоклассная мать, суперчемпионка и даже королева. С богиней же американка поспешила – эта роль ей отлично подойдет, но только после завершения карьеры. Пока же слава настолько окрылила Серену, что ей трудно оставаться человеком.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Серена Уильямс испортила финал US Open. Чемпионка не умеет проигрывать и всегда ищет крайних

Новак Джокович снова будет доминировать. Он обновил себя и команду

Качай приложение Eurosport для iOS или Android