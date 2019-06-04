Мужчины

Карен ХачановGetty Images

Карен Хачанов и Стэн Вавринка победами над Стефаносом Циципасом и Хуаном Мартином дель Потро не позволили состояться грандиозному на «Шлеме» – в четвертьфинале могли сойтись восемь первых сеяных, но этого не произошло. При этом успехи швейцарца и русского нельзя назвать сенсациями: Карен уверенно расправился с «Башней из Тандила» в четырех сетах, а Стэн пусть выиграл в пяти, но заслуженно прошел Стефаноса. Хотя стоит отметить, что Хачанову немного помогла усталость Дель Потро, а Вавринка воспользовался щедростью грека (Циципас реализовал только 5 из 27 брейк-пойнтов, в том числе 0 из 8 в решающем сете).

Видео - Хачанов не дрогнул перед Дель Потро и впервые пробился в четвертьфинал на «Шлеме» 03:04

Легкой неожиданностью можно назвать победу Саши Зверева над Фабио Фоньини: один из трех палачей Рафы на грунте в этом сезоне на классе забрал первый сет, но затем включил лентяя и слил в четырех партиях. Мощнейшим получился матч между Кэем Нисикори и Бенуа Пэром. Матч японца и француза был прерван и перенесен с воскресенья на понедельник при счете 2-1 по сетам в пользу фаворита, но Пэр не только отыграл два матчбола на тай-брейке и выиграл партию, но и вел 5:3 в пятой, так и не подав на победу.

Остальные фавориты были предельно яростны и идеальны: Федерер, Джокович, Надаль и Тим обыграли Майера, Штруффа, Лондеро и Монфиса в трех сетах.

Женщины

У прекрасной половины человечества тоже обошлось без сюрпризов. Точнее даже так: в женской половине победили сплошь те, кто должен был. Самые легкие матчи провели Симона Халеп и Аманда Анисимова, которые нокаутировали дебютанток «Ролан Гаррос» Игу Швёнтек и Алену Большову меньше чем за час каждую. Теперь американка и румынка разыграют путевку в полуфинал. Да, была еще Маркета Вондроушова – чешка закошмарила Анастасию Севастову, отдав два гейма.

Игра с приставкой «топ» – встреча двух из трех оставшихся победительниц турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс и Гарбине Мугуруса. Американка прошла дальше, затянув испанку в игру, где нужно было попадать в корт – Гарби не справилась. Мартич, Конта и Барти также впервые пробились в четвертьфинал на турнире, а вот Киз, похоже, готова защитить прошлогодний полуфинал.

Цитата раунда

Александр ЗверевGetty Images

Александр Зверев дал неожиданный ответ на вопрос, связанный с ожиданиями от него, как от лучшего игрока мира.

«Лучшее, что произошло со мной этой весной, – отличный грунтовый сезон, который провел Циципас. Серьезно. Я рад за него. Он вдруг стал суперзвездой NextGen, и внимание на молодых игроков, которое до сих пор было сконцентрировано на мне одном, оказалось направлено и на него тоже», – заявил немец после победы над Фоньини.

Цифры раунда

17-летняя Аманда Анисимова – первая теннисистка 2000 года рождения в четвертьфинале «Шлема».

45 минут – столько длился самый короткий матч турнира между Симоной Халеп и Игой Швёнтек.

Александр Зверев попал в топ-8 игроков на мэйджоре во второй раз в карьере.

Кэй Нисикори выиграл 132-й из 177 матчей в решающей партии – это рекорд Открытой эры.

33 года – столько лет по ходу четвертого исполнилось Рафаэлю Надалю.

Новак Джокович в рекордный 10-й раз подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Роджер Федерер – самый возрастной за 48 лет четвертьфиналист «Ролан Гаррос».

Скандал раунда

За скандалом, вызванным пресс-конференцией и поведением Серены, мало кто заметил еще один, но в сотню раз мельче. Связан он с призовыми и американской теннисисткой Анной Татишвили. Девушка вылетела из турнира на старте от гречанки Марии Саккари, выиграв у соперницы всего один гейм.

Выяснилось, что судья матча и организаторы соревнований лишили Татишвили призовых за первый круг (46 тысяч евро), так как посчитали, что уровень Анны не соответствует профессиональным стандартам (оказывается, за такое правда могут штрафовать на «Шлемах»). В итоге теннисистка, выступившая на турнире по защищенному рейтингу (провела первый матч с 2017 года, не играла из-за травмы лодыжки), улетела из Парижа ни с чем.

Четвертьфинальные матчи

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания) – Кэй Нисикори (Япония)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Роджер Федерер (Швейцария)

Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)

Доминик Тим (Австрия) – Карен Хачанов (Россия)

Женщины

Слоан Стивенс (США) – Йоханна Конта (Великобритания)

Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США)

Мэдисон Киз (США) – Эшли Барти (Австралия)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия)

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

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