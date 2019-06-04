Eurosport
Прорыв Хачанова, 2 триллера с участием Вавринки и Нисикори, а еще отобранные призовые у Татишвили
Решающие стадии – они уже близко!
Мужчины
Карен ХачановGetty Images
Карен Хачанов и Стэн Вавринка победами над Стефаносом Циципасом и Хуаном Мартином дель Потро не позволили состояться грандиозному на «Шлеме» – в четвертьфинале могли сойтись восемь первых сеяных, но этого не произошло. При этом успехи швейцарца и русского нельзя назвать сенсациями: Карен уверенно расправился с «Башней из Тандила» в четырех сетах, а Стэн пусть выиграл в пяти, но заслуженно прошел Стефаноса. Хотя стоит отметить, что Хачанову немного помогла усталость Дель Потро, а Вавринка воспользовался щедростью грека (Циципас реализовал только 5 из 27 брейк-пойнтов, в том числе 0 из 8 в решающем сете).
Легкой неожиданностью можно назвать победу Саши Зверева над Фабио Фоньини: один из трех палачей Рафы на грунте в этом сезоне на классе забрал первый сет, но затем включил лентяя и слил в четырех партиях. Мощнейшим получился матч между Кэем Нисикори и Бенуа Пэром. Матч японца и француза был прерван и перенесен с воскресенья на понедельник при счете 2-1 по сетам в пользу фаворита, но Пэр не только отыграл два матчбола на тай-брейке и выиграл партию, но и вел 5:3 в пятой, так и не подав на победу.
Остальные фавориты были предельно яростны и идеальны: Федерер, Джокович, Надаль и Тим обыграли Майера, Штруффа, Лондеро и Монфиса в трех сетах.
Женщины
У прекрасной половины человечества тоже обошлось без сюрпризов. Точнее даже так: в женской половине победили сплошь те, кто должен был. Самые легкие матчи провели Симона Халеп и Аманда Анисимова, которые нокаутировали дебютанток «Ролан Гаррос» Игу Швёнтек и Алену Большову меньше чем за час каждую. Теперь американка и румынка разыграют путевку в полуфинал. Да, была еще Маркета Вондроушова – чешка закошмарила Анастасию Севастову, отдав два гейма.
Игра с приставкой «топ» – встреча двух из трех оставшихся победительниц турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс и Гарбине Мугуруса. Американка прошла дальше, затянув испанку в игру, где нужно было попадать в корт – Гарби не справилась. Мартич, Конта и Барти также впервые пробились в четвертьфинал на турнире, а вот Киз, похоже, готова защитить прошлогодний полуфинал.
Цитата раунда
Александр ЗверевGetty Images
Александр Зверев дал неожиданный ответ на вопрос, связанный с ожиданиями от него, как от лучшего игрока мира.
«Лучшее, что произошло со мной этой весной, – отличный грунтовый сезон, который провел Циципас. Серьезно. Я рад за него. Он вдруг стал суперзвездой NextGen, и внимание на молодых игроков, которое до сих пор было сконцентрировано на мне одном, оказалось направлено и на него тоже», – заявил немец после победы над Фоньини.
Цифры раунда
- 17-летняя Аманда Анисимова – первая теннисистка 2000 года рождения в четвертьфинале «Шлема».
- 45 минут – столько длился самый короткий матч турнира между Симоной Халеп и Игой Швёнтек.
- Александр Зверев попал в топ-8 игроков на мэйджоре во второй раз в карьере.
- Кэй Нисикори выиграл 132-й из 177 матчей в решающей партии – это рекорд Открытой эры.
- 33 года – столько лет по ходу четвертого исполнилось Рафаэлю Надалю.
- Новак Джокович в рекордный 10-й раз подряд вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
- Роджер Федерер – самый возрастной за 48 лет четвертьфиналист «Ролан Гаррос».
Скандал раунда
За скандалом, вызванным пресс-конференцией и поведением Серены, мало кто заметил еще один, но в сотню раз мельче. Связан он с призовыми и американской теннисисткой Анной Татишвили. Девушка вылетела из турнира на старте от гречанки Марии Саккари, выиграв у соперницы всего один гейм.
Выяснилось, что судья матча и организаторы соревнований лишили Татишвили призовых за первый круг (46 тысяч евро), так как посчитали, что уровень Анны не соответствует профессиональным стандартам (оказывается, за такое правда могут штрафовать на «Шлемах»). В итоге теннисистка, выступившая на турнире по защищенному рейтингу (провела первый матч с 2017 года, не играла из-за травмы лодыжки), улетела из Парижа ни с чем.
Четвертьфинальные матчи
Мужчины
Рафаэль Надаль (Испания) – Кэй Нисикори (Япония)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Роджер Федерер (Швейцария)
Новак Джокович (Сербия) – Александр Зверев (Германия)
Доминик Тим (Австрия) – Карен Хачанов (Россия)
Женщины
Слоан Стивенс (США) – Йоханна Конта (Великобритания)
Симона Халеп (Румыния) – Аманда Анисимова (США)
Мэдисон Киз (США) – Эшли Барти (Австралия)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия)
- Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».
- Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.
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