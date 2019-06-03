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Хачанов разбил Дель Потро и сыграет в четвертьфинале с Тимом

Хачанов разбил Дель Потро и сыграет в четвертьфинале с Тимом
Eurosport

1 час назад

Браво, Карен!

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро в 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Матч продолжался три часа 12 минут. Хачанов выполнил 6 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Дель Потро 11 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

  • В следующем круге Хачанов сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
  • Мужской финал «Ролан Гаррос»-2019 пройдет 9 июня.

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