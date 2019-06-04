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Серена инвестирует в стартапы и отдает приоритет компаниям с женщинами или не белыми людьми во главе

Серена инвестирует в стартапы и отдает приоритет компаниям с женщинами или не белыми людьми во главе
Eurosport

29 мин. назад

Нет ли здесь расизма и сексизма?

Состояние американской теннисистки Серены Уильямс оценивается в 225 млн долларов.

Серена активно инвестирует деньги, отдавая приоритет компаниям, которые возглавляют женщины или не белые руководители (60%), сообщает Forbes. Она открыла фонд венчурных инвестиций Serena Ventures, а в ее портфель входит 34 стартапа.

  • Серена – победитель 23 турниров «Большого шлема».
  • На «Ролан Гаррос»-2019 она уступила в 1/8 финала соотечественнице Софии Кенин.

Серена отказалась ждать окончания пресс-конференции Тима. Американка рано возомнила себя богиней

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