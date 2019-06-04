Eurosport
Огненная земля Мадрида или оранжевая пыль Парижа. Угадай грунтовый турнир по песку
Квизы
Тест, который сделает тебя ближе к земле.
Открытый чемпионат Франции завершает грунтовый сезон, который продолжался чуть больше двух месяцев.
Теннисисты отыграли больше десятка соревнований на оранжевой земле и точно различат 50 оттенков грунтового. Проверь, сможешь ли ты.
На главном грунтовом мэйджоре тем временем становится все более жарко:
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