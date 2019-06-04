Квизы

Открытый чемпионат Франции завершает грунтовый сезон, который продолжался чуть больше двух месяцев.

Теннисисты отыграли больше десятка соревнований на оранжевой земле и точно различат 50 оттенков грунтового. Проверь, сможешь ли ты.

На главном грунтовом мэйджоре тем временем становится все более жарко:

Серена отказалась ждать окончания пресс-конференции Тима. Американка рано возомнила себя богиней

Прорыв Хачанова, 2 триллера с участием Вавринки и Нисикори, а еще отобранные призовые у Татишвили

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