Надаль и Федерер встретятся на «Ролан Гаррос» впервые за 8 лет

Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер сразятся в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2019.

В четвертьфинале Рафа не оставил шансов Кэю Нисикори (6:1, 6:1, 6:3), а Роджер выиграл тяжелый матч у соотечественника Стэна Вавринки – 7:6(4), 4:6, 7:6(5), 6:4.

Надаль и Федерер в шестой раз сойдутся на «Ролан Гаррос». Они встретились в полуфинале-2005 и четырех финалах (2006, 2007, 2008, 2011). Прежде неизменно сильнее был Рафаэль.

Надаль 11 раз выигрывал «Ролан Гаррос» – это рекорд по победам на одном «Шлеме».

Федерер единственного успеха добился в 2009 году.

Вторая пара полуфиналистов определится в матчах Доминик Тим – Карен Хачанов, Новак Джокович – Александр Зверев.

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