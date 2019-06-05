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Все русские победители «Ролан Гаррос». От Шараповой до Кафельникова
Два русских финала, пять русских кубков.
«Ролан Гаррос» – особенный турнир, не только из-за яркого и огненного грунтового покрытия, но и исторических успехов отечественных теннисистов.
Пока в основной сетке турнира остался единственный представитель России Карен Хачанов, вспомним других русских теннисистов, которые побеждали в главном матче французского мэйджора.
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