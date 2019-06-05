Непогода в Париже нанесла тяжелый удар по расписанию Открытого чемпионата Франции-2019.

5 июня должна была завершиться четвертьфинальная стадия в женском и мужском одиночных разрядах. Начало было запланировано на 15:00 мск, но в итоге все четыре игры были перенесены, передает пресс-служба «Ролан Гаррос».

У женщин должны были состояться матчи Симона Халеп – Аманда Анисимова и Мэдисон Киз – Эшли Барти. У мужчин: Доминик Тим – Карен Хачанов и Новак Джокович – Александр Зверев.

На 6 июня первоначально были запланированы женские полуфиналы. Первую пару составили Йоханна Конта и Маркета Вондроушова.

В мужском разряде тоже известна одна полуфинальная пара: Роджер Федерер – Рафаэль Надаль. Мужчины определят финалистов 7 июня.

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