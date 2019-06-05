Экс-первая ракетка мира Марат Сафин оценил шансы Новака Джоковича стать лидером по «Шлемам» и сравнил свое и нынешнее поколения в плане выхода на пик.

«Да, я думаю, что Новак может догнать Федерера. У него есть на это время. Сколько ему, 32? Если он будет здоров и продолжит играть на таком уровне до 40 лет, то легко.

Роджеру повезло, что у него не было множества травм. C нашим поколением это происходило налево и направо. У Куэртена были проблемы с бедром, у Налбандяна – с бедром, у меня – с коленом, у Роддика… не знаю, что было у него.

К 30 годам вы уже были стариком, потому что мы все начинали в 17 или 16. Теперь игроки набирают силу в 23-25, их карьеры заканчиваются в 34-35. Я начал в 17 и закончил в 29 из-за травмы», – сказал Сафин официальному сайту «Ролан Гаррос».

У Федерера 20 выигранных турниров «Большого шлема» (рекорд), у Джоковича – 15.

Федерер сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос»-2019 с Рафаэлем Надалем.

Джокович 5 июня должен был сойтись с Александром Зверевым в четвертьфинале, но игру перенесли из-за дождей.

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