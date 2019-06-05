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Анисимова: «Я бы сделала селфи с Дрейком. Я не настолько суеверна»

Анисимова: «Я бы сделала селфи с Дрейком. Я не настолько суеверна»
Eurosport

1 час назад

Очень храбрая девушка!

Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» из Америки Аманда Анисимова рассказала, что сделала бы селфи с рэпером Дрейком, несмотря на плохую примету.

«Да, я бы с ним сфотографировалась, я давно хочу с ним встретиться. Думаю, все будет в порядке – я не настолько суеверна», – цитирует 19-летнюю Анисимову официальный сайт WTA.

  • ·После совместного фото с Дрейком все спортсмены проигрывают – последним под проклятие попал доселе непобедимый боксер Энтони Джошуа
  • В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Анисимова сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Проклятие Дрейка настигло Агуэро. После фото с рэпером спортсмены проигрывают

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