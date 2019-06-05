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Анисимова: «Я бы сделала селфи с Дрейком. Я не настолько суеверна»
Очень храбрая девушка!
Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» из Америки Аманда Анисимова рассказала, что сделала бы селфи с рэпером Дрейком, несмотря на плохую примету.
«Да, я бы с ним сфотографировалась, я давно хочу с ним встретиться. Думаю, все будет в порядке – я не настолько суеверна», – цитирует 19-летнюю Анисимову официальный сайт WTA.
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- В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Анисимова сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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