Четвертьфиналистка «Ролан Гаррос» из Америки Аманда Анисимова рассказала, что сделала бы селфи с рэпером Дрейком, несмотря на плохую примету.

«Да, я бы с ним сфотографировалась, я давно хочу с ним встретиться. Думаю, все будет в порядке – я не настолько суеверна», – цитирует 19-летнюю Анисимову официальный сайт WTA.

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В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Анисимова сыграет с румынкой Симоной Халеп.

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