«Ни одна теннисистка не может считать, что победит меня». Дерзкая Конта рвется в финал «Шлема»

Довольно странно, что в полуфинале главного грунтового турнира играет теннисист из Британии. Вдвойне необычно, что его фамилия не Маррей, и это вообще девушка.

Йоханна Конта стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»-2019 так буднично, будто бывает там каждый год. За турнир она отдала всего сет (во втором круге повезло 111-й ракетке мира Лорен Дэвис), прошла Стивенс и Векич, которые стоят выше в рейтинге, и готовится ко встрече с 19-летней дебютанткой полуфиналов «ТБШ» Маркетой Вондроушовой. Три года назад британка сама впервые заскочила на позднюю стадию (AO-2016), но бесславно вылетела. Тот же результат ждал ее и через год на Уимблдоне.

Теперь очередь дошла до парижских кортов. Максимально непривычных для британцев, но Конту это, кажется, не смущает.

Возможно, из-за того, что она стала британкой сравнительно недавно, но уже влюбила новую родину. Главная теннисистка острова родилась в семье венгров. Ее отец управлял гостиницей, а мать работала стоматологом, но это не помешало им вырастить спортсменку. А дед Конты вообще глобальная фигура для маленькой европейской страны: в 50-е он сыграл пару матчей за легендарную сборную Венгрии с Пушкашем, Кочишем и Цибором, а потом тренировал мужскую сборную Ганы.

Карьера Конты началась на родине, но как только ее увлеченность теннисом стала осознанной, родители бросили все и вывезли дочь в теннисный кампус в академии Санчес-Касаль. Там по приглашению основателя Эмилио Санчеса провел несколько лет Энди Маррей, а еще Светлана Кузнецова и Ана Иванович. Йоханна тренировалась с будущим лидером ATP-тура и прославленными дамами несколько лет, а потом вместе с семьей переехала в Британию. Для проживания они выбрали Истбурн. К слову, там ежегодно проходит теннисный турнир, где Конта выступает почти всегда. Играет неплохо, но иногда получает очень болезненные травмы.

У Конты есть гражданство трех стран одновременно: Венгрии, Австралии и Британии. Долгое время Йоханна не могла определиться, под флагом какой страны разъезжать по турнирам, но с мая 2012 года выступает за честь королевы. Функционеры разглядели талант венгерки во время ее занятий в Вейбриджской теннисной академии, предложили финансовую поддержку и уговорили принять британское гражданство.

Конта за семь лет настолько прониклась новой родиной, что не захотела быть налоговым резидентом другой страны. Это бы сэкономило ей примерно миллион фунтов только в 2018 году. «Я не хочу быть ограниченной в том, сколько времени я могу быть дома, в Англии. Так что я с радостью буду платить столько налогов, сколько должна, имея при этом возможность бывать дома, когда захочу», – кажется, Йоханна стала настоящей аристократкой.

Конта теперь настолько популярна в Британии, что местные журналисты активно погрузились в исследование ее личной жизни. Сначала раскопали историю о первом бойфренде, который работал оператором хоук-ай – Кетере Клаудере. Парню даже запрещали судить игры Йоханны, чтобы симпатии не генерировали ошибки в пользу любимой.

Но это в прошлом. Теперь медиа активно связывают британского первого номера с Джексоном Уэйдом, который, как ни странно, тоже связан с камерами и теннисом. Он работает видеооператором и фотографом в Ассоциации лаун-тенниса.

Йоханна Конта, «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Два года назад Йоханна добилась выхода в четвертьфинал Australian Open, выиграла титулы в Сиднее, Майами и первой с 1978-го из британок взлетела в полуфинал домашнего Уимблдона. Вдобавок к титулам поднялась на шестую строчку мирового рейтинга, выиграла больше 78% матчей и стала первой девушкой из Британии в топ-10 с 1985 года. В этом году все может сложиться еще лучше.

Ментальность Конты поменялась после топового сезона, и в 2019-м она уже не выглядит тихоней: «Верю, что у меня есть шанс в любом матче. Ни одна теннисистка не может выйти против меня и считать, что она точно победит». Пока что ее достижения в сезоне не совсем соответствуют громким заявлениям, но после «Гарроса» она точно вернется в топ-20, а потом будут любимые травяные корты.

Ее прорыв на грунте связан с новым тренером, с которым Конта тренируется с прошлого года. Дмитрий Завьялов родился в Швейцарии, 20 лет жил во Франции, а его имя как бы выдает, что у него есть русские корни. Мужчина известен тем, что вывел в топ-10 ATP-рейтинга Стэна Вавринку.

Впрочем, Конта – это не только про теннис. После расцвета карьеры Йоханна засветилась в промовидео к теннисному клипу Олли Мёрса и научила певца базовым фишкам, а еще появилась в лейт-найт шоу Джонатана Росса.

А еще девушка пыталась накормить Новака Джоковича выпечкой. Их диалог на турнире в Риме должен войти в историю.

– Дашь как-нибудь попробовать то, что готовишь?

– Мою стряпню хвалят только родители и бойфренд, а они могут быть пристрастны. Но я что-нибудь принесу. Скажи только, на что у тебя аллергия или что не любишь.

– Я люблю все, где нет глютена, лактозы и сахара.

– Твою мать! Ну ладно, я что-нибудь придумаю.

Индекс узнаваемости еще повысился, когда Конту после удачного Уимблдона в твиттере тегнул Мик Джаггер, и она снялась в рекламе мороженого. Были и неприятные попадания в новостные ленты: известный хам Илие Настасе не пожалел Конту и ее партнерш во время матча Кубка Федерации и автоматически добавил себя в черный список Уимблдона-2017. Румын был недоволен судейством, высказал что-то арбитру на вышке, а сидевших рядом девушек мерзко обругал: ««******* [долбанные] суки».

«Я всегда хотела выиграть «ТБШ» и стать первой ракеткой мира», – Йоханна говорит, как и большинство теннисисток, и к первой мечте она подобралась уже вплотную.

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