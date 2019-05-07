Ставка: Федерер выиграет меньше 14,5 геймов за 1,72

Роджер ФедерерGetty Images

Главный матч не только полуфинальной стадии, но и всего турнира. После попадания Рафы и Роджера в одну половину сетки весь теннисный мир молился, чтобы оба дожили до полуфинала, и вот они тут. При этом у обоих все прошло по плану: Федерер преодолел пять матчей с одной потерей сета (отдал Вавринке), Надаль тоже оступился лишь раз, порадовав Гоффена.

Проблема в том, что при любых раскладах, физических возможностях, погоде и настроении фаворитом на грунте с огромным отрывом будет Надаль. Сколько бы Федерер не готовился к турниру и не строил серьезного парня в интервью, готового к большой битве: «Мне было непросто попасть на Рафу, на это ушло пять матчей. Если ты хочешь чего-то добиться на грунте, то неизбежно придется пройти его – он настолько силен, и он всегда будет на месте. Я знал об этом, когда согласился играть на грунте, и надеялся, что это случится. Если бы я хотел избежать встречи с ним, то не надо было приезжать на грунт».

Последний раз теннисисты встречались на этом покрытии в 2012-м, поэтому прошлые стычки смело выбросываем в печь. Прошло семь лет, а с последней победы Роджера над Рафой на песке – 10. Хотя швейцарец всем видом показывал, что ему комфортно на этом покрытии, что он потянет длительные розыгрыши, в последних матчах проблемы вылезли наружу.

Даже в схватке против Вавринки у Роджера не проходило все, что он задумывал: игра на задней линии не давала перевеса, в затяжных розыгрышах было тяжело. Спасали ошибки Стэна и проверенная схема – выходы к сетке. Неудивительно, если Федерер прибегнет к излюбленной тактике с самого начала, чтобы хоть как-то держать свою подачу, ведь в розыгрышах Рафа стабильно сильнейший. К тому же обмен будет сильно изматывающим для швейцарца.

Роджер и в лучшие годы редко доставлял Надалю проблемы на грунте, сейчас же их у испанца быть не должно – дело идет к тому, что он заберет 12-й парижский «Шлем». Нельзя забывать, что 7 лет Федерер измывался над Рафой на непрофильных для него покрытиях и избегал встреч на песке – сейчас у Надаля есть шанс максимально ярко и обидно ответить за прошлые поражения.

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Надаль по ходу турнира подает стабильно, но ни разу не расстреливал противника несколькими подачами навылет подряд. В среднем испанец выполняет 4,4 эйса за игру – показатель не убийцы, но неплохой для грунта. От Роджера в этом плане ждут большего, потому что пока он недалек от испанца (6 эйсов за матч). К тому же средняя цифра швейцарца завышена благодаря 11 подачам в игре против Рууда.

Классическая ситуация для матчей Федерера и Надаля – от 3 до 6 эйсов. Но букмекеры решили, что Роджера прорвет именно в этой встрече. Сыграем на этой чрезмерной уверенности: +4,5 по эйсам в пользу Надаля за жирные 1,95 – лакомый кусок. Проходи по ссылке, пока коэффициенты не рухнули.

Ставка: победа австрийца с форой «плюс 3,5» по геймам за 1,85

Доминик ТимGetty Images

В мужском турнире сложилась идеальная ситуация, которая не происходила на протяжении шести лет: в полуфинал вышли четыре первых сеяных. Конечно, пара Джокович – Тим по интересу и накалу уступает противостоянию Федерера с Надалем, но этот матч по-своему притягателен и интересен.

Джокович – первая ракетка мира, но не лучший и даже не второй на грунте. Надаль и Тим уверенно забронировали вершину этой классификации, оставив остальных далеко позади. Подтверждения тому – результаты на «РГ»: Тим вышел в полуфинал в четвертый раз подряд, Рафа – просто Рафа. Испанец и австриец могут спустя год снова встретиться в матче за титул.

В 2018-м Доминик на пути к решающей встрече играл как раз с Джоковичем и слишком легко нейтрализовал его в четвертьфинале, повесив баранку. Но в этот раз ситуация немного иная: Новак как никогда настроен на победу в турнире, чтобы снова собрать карьерный «Шлем» и окончательно утвердиться в статусе лучшего игрока последних лет. Ради этого он разнес всех на пути к 1/2, не отдав ни сета – Джок точно выйдет на корт свежим.

Проблема в том, что Тим – один из немногих, кто изучил манеру игры Новака на грунте. Пусть их последний матч в Мадриде пару недель назад остался за Джоковичем, серб не имел вообще никакого преимущества. Даже больше: Доминик упускал брейки и в итоге проиграл на двух тай-брейках.

В предстоящем матче для австрийца главное воспользоваться теми короткими отрезками, когда игра Новака неожиданно провисает – такое случалось не только против Зверева, но и с менее избалованными противниками. Сам Тим к решающим матчам набрал обороты, с которыми готов противостоять даже Надалю. Что ему в таком случае Джокович? А уж тем более с форой в 3,5 гейма.

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Ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1,87

Йоханна КонтаGetty Images

Перед началом турнира вряд ли кто-то ждал, что от нижней части сетки, где располагались Плишкова, Стивенс, Мугуруса и Бертенс, в полуфинале сыграют британка, имевшая ноль выигранных матчей на «Ролан Гаррос», и 19-летняя чешка, игру которой видели единицы. Но Конта и Вондроушова проводят действительно мощный турнир и обе достойны побороться за титул.

Йоханна до 2019-го имела отрицательный баланс побед и поражений на песке (33-38). Она ни разу и близко не была к титулу на этом покрытии, а все ее успехи всязаны исключительно с хардом. В этом году уроженку Сиднея прорвало: она дошла до финалов в Риме и Рабате, но в первом случае без шансов уступила Каролине Плишковой, а во втором упустила победу над Саккари с преимущества в сет и 4:2.

По ходу этих турниров она обыграла многих серьзных соперниц именно в контексте грунта: Бертенс, дважды Стивенс, Винус и будущую конкурентку за финал «РГ» Вондроушову. В Риме они разобрались в трех сетах (6:3, 3:6, 6:1) – новая встреча будет не менее боевой.

Конта в Париже показывает выдающуюся игру на своей подаче: в среднем выше 70% выигранных очков на первом мяче, больше 50% на втором. Кажется, британка подстроилась не только к покрытию, но впервую очередь к мячу и отскоку: ее мощная и временами безошибочная игра поражает. Например, во втором сете матча против Стивенс она отдала лишь одно очко в своих геймах, проиграв его двойной ошибкой – космический результат для женского тенниса, еще и на песке.

«Cчитаю, у нее лучшие ноги в туре. Она передвигается невероятно, – похвалила Вондроушову после четвертьфинала Мартич. – По стилю напоминает Халеп, только с большим вращением. Не дает простых очков, фантастическое чувство мяча. Если атаковать ее на полсекунды раньше, чем нужно, она тебя контратакует, и у тебя будут проблемы». Чешку уже боятся и уважают многие соперницы в туре, хотя ей всего 19.

Маркета может повторить в Париже путь Алены Остапенко из 2017-го, и это добавляет ей мотивации. Чешка такая же мощная, как и латвийка, но играет на несколько этапов умнее. Она не просто дубасит по мячу и собирает шальные очки, а замечательно рвет темп за счет неординарных и тактически блестящих действий, провоцируя соперниц на ошибки.

Именно такая конкурентка – самая непростая для Конты. Британка привыкла забивать после набросов на хав-корт и атаковать, когда соперница погружена в защиту. Против Вондроушовой такая тактика не пройдет, придется подключить весь технический арсенал.

Девушки обязаны провести трехсетовик, потому что это будет справедливо не только по отношению к зрителям, но и со спортивной точки зрения – ни одна из них не достойна проиграть разгромом.

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Ставка: победа американки с форой «плюс 3,5» по геймам за 1,9

Аманда АнисимоваGetty Images

Аманда Анисимова прошла удивительный путь по турнирной сетке и стала самой молодой теннисисткой в полуфинале «Шлема» за 12 лет. Матчем против Халеп она натурально в любила в себя всех фанатов – возможно, даже поклонников Симоны. Девушка с удивительной улыбкой и стойким характеров показала не по годам зрелый теннис, который несовершеннолетние игроки демонстрируют крайне редко.

Против Халеп (да и по ходу всего турнира) Анисимова не только блестяще втыкала мяч в корт, но и строила комбинации – главный ключ к успеху в матче против непробиваемой Симоны. Комбинации из ударов по линии, укороченных и острейших кроссов сделали жизнь румынки невыносимой.

Что еще очень важно – у Анисимовой чемпионский закал и нервы из стали. Во втором сете Симона вернулась со счета 1:4 и имела брейк-пойнт при 4:4 – проиграй Аманда еще одну подачу, ее игра посыпалась бы. Но американка собралась в самый важный момент, ни разу не показав, что боится более статусную соперницу.

Видео - 17-летняя Анисимова превратила Халеп в пыль и стала самой молодой с 2007-го полуфиналисткой «Шлема» 03:03

К полуфиналу Анисимова подошла не проиграв ни сета, но против Барти будет намного тяжелее, чем прежде. Не потому что австралийка готовый игрок топ-5 (Халеп уже отскочила) и не из-за поздней стадии. Дело в манере игры Эшли – она тоже любит бить сильно, но плоско, и это может стать проблемой для Аманды, которая играет высокий отскок.

Прежде девушки не встречались, поэтому им будет интересно изучить друг друга. Барти по шансам ставят выше, но причиной тому лишь возраст и опыт, которого вроде как не хватает Анисимовой. Но американка вряд ли завалит очередной экзамен после экстраординарной победы над действующей чемпионкой – это будет несправедливо вопреки всему.

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«Ни одна теннисистка не может считать, что победит меня». Дерзкая Конта рвется в финал «Шлема»

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