Первая ракетка мира Новак Джокович собрал 32 тысячи евро на благотворительность.

22 мая Новаку исполнилось 32 года, и в преддверии даты серб попросил болельщиков в качестве подарка переводить деньги, которые будут отправлены на благотворительность. Джокович планировал собрать 32 тысячи евро и получил нужную сумму. По информации «Чемпионата», теннисист выделит еще столько же и направит средства на строительство двух детских садов в Сербии.

В инстаграм-сториз Джокович поблагодарил поучаствовавших за переведенные суммы и теплые комментарии.

Сегодня, 6 июня, серб сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Александра Зверева.

В текущем рейтинге ATP он с большим отрывом опережает Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Хачанов, Джокович и Халеп надеются все-таки провести свои четвертьфиналы

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