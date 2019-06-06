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Анисимова в двух партиях выбила Халеп. Румынка не защитила титул
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17-летняя американка Аманда Анисимова обыграла третью ракетку мира Симону Халеп в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
В первом сете румынка взяла только два гейма, вторая партия завершилась со счетом 6:4. Халеп сравняла счет с 1:4 и имела брейк-пойнт при 4:4, но Анисимова дожала противницу.
На счету Аманды 25 виннеров и 24 невынужденные ошибки, соотношение Халеп – 16-17.
- Анисимова сыграет в полуфинале с Эшли Барти, которая обыграла Мэдисон Киз.
- Американка впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос»-2019 она прошла Тан, Соболенко, Бегу и Большову.
- Халеп – действующая победительница турнира.
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