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Смотри четвертьфинал Хачанов – Тим на Eurosport 2

Смотри четвертьфинал Хачанов – Тим на Eurosport 2
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Важнейший матч для российского тенниса.

На Eurosport 2 проходит трансляция четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором Карен Хачанов сражается с Домиником Тимом из Австрии. Игра начнется примерно в 15:40 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Карен Хачанов впервые играет в четвертьфинале мэйджора.
  • Действующий чемпион турнира – Рафаэль Надаль.
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