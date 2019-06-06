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Смотри четвертьфинал Хачанов – Тим на Eurosport 2
Важнейший матч для российского тенниса.
На Eurosport 2 проходит трансляция четвертьфинального матча «Ролан Гаррос», в котором Карен Хачанов сражается с Домиником Тимом из Австрии. Игра начнется примерно в 15:40 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Карен Хачанов впервые играет в четвертьфинале мэйджора.
- Действующий чемпион турнира – Рафаэль Надаль.
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