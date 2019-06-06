Мужчины

В мужской части сетки сюрпризов не произошло – первые четыре номера посева попали в полуфинал. Все, кроме Роджера Федерера, затратили на победы минимальное количество сетов. Правда, у Роджера и соперник был самый серьезный – Стэн Вавринка. Но два тай-брейка остались за Федерером – слишком серьезная фора, поэтому более опытный швейцарец выиграл в четырех партиях.

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Хотелось верить, что Карен Хачанов навяжет борьбу Доминику Тиму, но австриец сейчас в слишком хорошей форме, чтобы поверить в еще одну сенсацию. Борьбы не получилось, но Карен все равно может занести турнир себе в актив: первый четвертьфинал на мэйджоре и место в топ-10 рейтинга по итогам турнира. Неплохой задел на будущее.

Видео - Безжалостный Тим выбил Хачанова всего за 2 часа 02:45

Александра Зверева хватило на борьбу с Новаком Джоковичем только в первом, но все равно проигранном сете. Кэй Нисикори не сподобился даже на ее подобие: Рафа Надаль отдал японцу всего пять геймов.

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Женщины

А вот у прекрасной половины человечества и сетки сенсация за сенсацией. Аманда Анисимова выбила прошлогоднюю победительницу Симону Халепу и почти уложилась в час. Второй несеяной в полуфинале стала Маркета Вондроушова, которая, как и Анисимова, дебютирует в четверке лучших на «ТБШ».

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Удивительно, но до полуфинала все же добрались сеяные теннисистки: Йоханна Конта и Эшли Барти. Британка обыграла прошлогоднюю финалистку Слоан Стивенс и вышла на чешку. Ну, а Барти в двух сетах была сильнее хорватки Матрич, и восьмая ракетка турнира теперь самый рейтинговый игрок в этой четверке. До этого Конта дальше второго круга на «Ролан Гаррос» не доходила.

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Цитата раунда

Аманда Анисимова еще до победы над Симоной Халеп сделала смелое заявление, когда ее спросили о фото с рэпером Дрейком. «Да, конечно. Я очень давно хочу с ним встретиться. Я на такое не обращаю внимание, я не суеверная», – сказала Анисимова.

Но, судя по результату, встреча в Париже не состоялась.

Цифры раунда

12 лет – столько времени не было в 1/2 финала мэйджора столь юной участницы, как Аманда Анисимова. В 2007 году в Австралии до этой стадии дошла 17-летняя Николь Вайдишова.

6 лет – именно столько в мужских полуфиналах «Ролан Гаррос» не играли первые четыре ракетки турнира.

35 – число полуфиналов Новака Джоковича. В Париже серб дошел до предпоследнего уровня в девятый раз.

Реакция раунда

Когда тебе 17 лет, ты обыгрываешь прошлогоднюю победительницу и выходишь в первый полуфинал мэйджора в карьере. На языке только одно слово – «what?»

Грусть раунда

У Александра Зверева мало что получалось в игре с Новаком Джоковичем. Когда даже в такой ситуации немец попадал в сетку, смотреть на его лицо было больно.

Полуфинальные матчи

Мужчины

Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Доминик Тим (Австрия, 4)

Женщины

Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США)

Йоханна Конта (Великобритания, 26) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

«Ролан Гаррос» на Eurosport. Второй мэйджор сезона с комментариями Мыскиной

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