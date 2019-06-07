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WTA недовольна решением поставить женские полуфиналы не на центральный корт
Опять сексизм.
WTA выразила недовольство решением организаторов «Ролан Гаррос» поставить оба женских полуфинала не на центральный корт имени Филиппа Шатрие.
«Без сомнения, расписание турнира пострадало из-за погоды. WTA понимает трудности, с которыми столкнулся «Ролан Гаррос». Но мы невероятно разочарованы тем, что оба женских полуфинала поставлены на второстепенные корты.
Это решение несправедливо и неприемлемо. Четыре теннисистки провели великолепный турнир и заслужили право сыграть на главной арене. Мы убеждены, что руководство турнира могло найти решение, которые отдали бы должное болельщикам и игрокам», – говорится в заявлении на сайте WTA.
- Эшли Барти и Аманда Анисимова сыграют на корте Сюзанн Ленглен.
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