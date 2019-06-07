WTA выразила недовольство решением организаторов «Ролан Гаррос» поставить оба женских полуфинала не на центральный корт имени Филиппа Шатрие.

«Без сомнения, расписание турнира пострадало из-за погоды. WTA понимает трудности, с которыми столкнулся «Ролан Гаррос». Но мы невероятно разочарованы тем, что оба женских полуфинала поставлены на второстепенные корты.

Это решение несправедливо и неприемлемо. Четыре теннисистки провели великолепный турнир и заслужили право сыграть на главной арене. Мы убеждены, что руководство турнира могло найти решение, которые отдали бы должное болельщикам и игрокам», – говорится в заявлении на сайте WTA.

Эшли Барти и Аманда Анисимова сыграют на корте Сюзанн Ленглен.

Йоханна Конта и Маркета Вондроушова – на новом корте Симоны Матьё.

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