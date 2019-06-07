Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос об австрийце Доминике Тиме, которого корреспондент сравнил с барабанщиком The Beatles Ринго Старром.

Журналист имел в виду, что Тим является наименее популярным из топ-четверки мирового тенниса (Джокович, Надаль, Федерер, Тим) – так же, как Старр был наименее популярен среди участников The Beatles (после Джона Леннона, Пола Маккартни и Джорджа Харрисона).

«Я уверен, многие люди поспорят с тем, что Старр был наименее популярен. Некоторым людям больше всего нравился именно Старр.

Доминик заслуживает быть там, где он сейчас находится, он – один из четырех лучших игроков, особенно на грунте. Именно на грунте он играет в свой лучший теннис», – приводит слова Джоковича Japan Today.

«Ролан Гаррос»-2019 стал первым за шесть лет «Шлемом», в полуфинале которого сыграют четыре первых сеяных.

Полуфиналы Федерер – Надаль и Джокович – Надаль пройдут сегодня, начало – не ранее 13:50 мск.

Надаль разгромит Федерера, Конта и Вондроушова зарубятся насмерть. Прогнозы на полуфиналы «РГ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android