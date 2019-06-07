Российская теннисистка Дарья Касаткина после вылета с «Ролан Гаррос»-2019 пообщалась с корреспондентом Eurosport.ru Антоном Хнкояном. Ниже – ответы на самые интересные вопросы и полная версия интервью.

О возвращении в форму

В юниорах у меня был один серьезный спад. Мне было 13-14 лет, я на турнире в Германии проиграла в первом круге. Расстроилась, говорю: «Все, это катастрофа, это кошмар, я больше никогда не выйду на тот уровень, на котором я была». Но я вышла из этого кризиса, все пошло нормально. Теперь, когда у меня какие-то проблемы в игре, вспоминаю то время и думаю: это тоже пройдет, это нормально.

О русском менталитете

Я люблю Европу, провожу здесь много времени. Тут люди совершенно по-другому относятся к жизни. У нас в России такой менталитет: работа, работа, страдать, страдать, страдать. В Европе все совсем по-другому, люди... они не особо работают. Я это тоже не одобряю. Я считаю, что нужно большую часть [времени] работать и какую-то часть оставлять на отдых.

О любимых теннисистках

Мне всегда нравилась подача Мэдисон Киз. Я против нее играла – это одна из оппоненток, чью подачу мне очень тяжело принимать. Удар справа мне очень нравится у меня. Бэкхенд – тяжело сказать, у очень многих девочек хороший бэкхенд.

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Касаткина покинула «РГ» во втором круге, уступив Монике Пюиг (3:6, 1:6).

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