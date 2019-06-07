Бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо раскритиковала решение организаторов «Ролан Гаррос» перенести женские полуфиналы с центрального корта на менее вместительные арены.

«Перенос женских полуфиналов на «Ролан Гаррос» – это позор. Все согласны, что главный матч дня – это игра Федерер – Надаль. Но какой посыл мы несем, когда ставим женские полуфиналы на 11 утра на второй и третий корты? Ни один из женских матчей не будет сыгран на центральном корте.

Можно было легко открыть корты Ленглен и Шатрие и назначить женские матчи на час дня, а мужские полуфиналы провести следом. И вернуть деньги тем, кому больше не нужны их билеты», – написала Моресмо в твиттере.

В женских полуфиналах «РГ» встретились Эшли Барти обыграла Аманду Анисимову и Йоханна Конта уступила Маркете Вондроушовой.

В мужских полуфиналах сыграют Роджер Федерер – Рафаэль Надаль и Новак Джокович – Доминик Тим.

«У сетки вы должны быть хищником». 3 совета от Федерера, как стать гением серв-энд-воллей

Качай приложение Eurosport для iOS или Android