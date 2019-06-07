Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 3:6, 4:6, 2:6

Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.

На стадионе имени Филиппа Шатрие на протяжении всего матча дул сильный ветер, который мешал соперникам.

Надаль был лучше на первой подаче – 81% против 59% у Федерера. Также испанец выиграл больше очков активными действиями (33 против 25) и совершил меньше невынужденных ошибок – 19 против 34. При этом на второй подаче Роджер выиграл всего 39% мячей.

После этой победы Надаль еще сильнее оторвался в очных матчах – у испанца 24 победы против 15 у Федерера.

В финале Надаль встретится с победителем пары Новак Джокович – Доминик Тим.

Решающий матч «Ролан Гаррос» пройдет в воскресенье, 9 июня, в 16:00 по московскому времени.

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