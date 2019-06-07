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Барти и Вондроушова разыграют титул
В отличие от мужского турнира, женская сетка подарила нам неожиданную финальную пару.
В женском финале «Ролан Гаррос»-2019 сыграют представительница Австралии Эшли Барти и чешка Маркета Вондроушова.
Сегодня, 7 июня, в Париже состоялись полуфиналы женского турнира. Вондроушова в двух сетах (7:5, 7:6(2) обыграла британку Йоханну Конту, а Барти в трех сетах (6:7(4), 6:3, 6:3) расправилась с представительницей США Амандой Анисимовой.
- Проведение женского финала «РГ» запланировано на 8 июня, но, возможно, его сдвинут на 9 июня.
- В прошлом году победу на парижском мэйджоре отпраздновала румынка Симона Халеп.
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