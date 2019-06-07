Смотри суперматч Надаль – Федерер на Eurosport 1

На Eurosport 1 проходит трансляция полуфинала «Ролан Гаррос», в котором Роджер Федерер играет с 11-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем. Игра началась в 14:00 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

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Рафаэль Надаль и Роджер Федерер последний раз встречались в 2017 году.

Победитель матча в финале встретится с лучшим в паре Джокович – Тим.

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