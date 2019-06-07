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Смотри суперматч Надаль – Федерер на Eurosport 1

Смотри суперматч Надаль – Федерер на Eurosport 1
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Главная битва турнира.

На Eurosport 1 проходит трансляция полуфинала «Ролан Гаррос», в котором Роджер Федерер играет с 11-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем. Игра началась в 14:00 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Рафаэль Надаль и Роджер Федерер последний раз встречались в 2017 году.
  • Победитель матча в финале встретится с лучшим в паре Джокович – Тим.
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