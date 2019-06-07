В этом матче все пошло не так. Только на официальном уровне Надаль и Федерер встречались в 39-й раз, но такого у них еще не было. Сильный ветер гулял по всему Парижу, залетал на нецентральные корты еще во время женских полуфиналов и, разумеется, остался на игру на корте «Филиппа Шатрие».

С первых ралли стало понятно, что обоим теннисистам нужно ломать всю стратегию на матч или, как минимум, корректировать силу удара в зависимости от ветра. С первых геймов оказалось, что в полуфинале «Ролан Гаррос» важны не только точные удары или работа ног, но и такая мелочь, как выбор стороны и подачи/приема. В тактике Надаля и Федерера точно не было места для подбрасывания монетки.

Rafael Nadal (SPA) and Roger Federer (SUI) during the Semi Final of Roland GarrosGetty Images

На привычный ритуал с участием судьи и двух детей в форме боллбоев никто не обратил внимания, он даже не попал в международную трансляцию, но оказал больше влияния на старт игры, чем физика, психология или аккуратность в бекхэндах и форхэндах.

Федерер выбрал сторону, а Надаль – подачу, но Рафаэль больше восьми минут мучился, чтобы взять стартовый гейм. Он играл против ветра, поэтому даже при ударах со всей силы мяч едва перелетал через среднюю линию. Просто чудо, что испанец отразил все брейк-пойнты Роджера и не присел на 0:1 с начала сета.

Поэтому когда через 20 минут после запуска на корт полетели шляпы и какие-то лепестки, стало ясно, где просчитался Роджер. Пять невынужденных за три гейма шепнули, что нужно было делать поправку на ветер при выборе стороны.

Конечно, проблемы при подаче и игре против вихря были и у Надаля, но он подошел к ним уже с преимущество 3:0 в партии и, по сути, этой разницы хватило для победы в сете. И чтобы никто не говорил о везении и счастливой погоде, Рафа закончил последний розыгрыш отличным косым коротким кроссом. Он действительно был лучше готов и лучше приспособился к разыгравшемуся урагану.

Федерер же внимательнее подключал подачу, сделал поправку при вводе мяча в игру и чаще, чем раньше, использовал укороченные, а со второго сета взялся за серв-энд-воллей. Это выглядело логично: времени на тренировку и обкатку ударов нет, а мяч летит с невероятным вращением. Чтобы хоть в чем-то сохранить свою игру, лучше перейти на упрощенный стиль – подал, вышел к сетке, поборолся.

Но и здесь Надаль в какой-то момент расставил ловушку. На этом «Ролан Гаррос» Роджер до полуфинала реализовал 73,7% нетболов и во второй партии держался во многом на успешных укороченных. Поэтому Рафа поймал швейцарца в капкан – подъезжая к мячу, он не пробивал смэш, а выбрасывал атаку между сеткой и хавкортом, чтобы Федерер успел и к нему тоже. Но одновременно Надаль закрывал коридор по линии, оставлял только одну возможность для ответа и раз за разом вылавливал обводящие, которые летели в корт. Поскольку таких розыгрышей было не один и не два, то совершенно очевидно, что это была осознанная стратегия Грунтового короля.

Безусловно, Федерер проиграл этот матч, когда в девятом гейме второго сета с 40:0 отдал шесть очков подряд, свою подачу и попался на брейк-пойнте на Тот-Самый-Прием испанца у сетки. Последний раз в классических драках Fedal Родж спасался с 0-2 14 лет нахад в финале майамского «Мастерса», но в 37-летнем возрасте точно не способен на подобное волшебство. Психи и выбитые на трибуне мячи, пугающие болельщиков, – это последствия того бессилия, которое чувствовал Федерер перед соперником и стихией.

Надаль победил не только из-за ураганного ветра – он лучше подавал, меньше ошибался, собрал больше виннерсов. Даже его статистическое поражение по реализованным брейк-пойнтам случилось потому, что у него шансов на чужой подаче было на 12 больше, чем у Федерера – редкая по величине разница в полуфиналах «Больших шлемов». Он был лучше швейцарца в этом матче, но ему было значительно легче из-за того, что Роджер раньше него попал под шквалистый ветер.

Видео - Сильнейший ветер не сдул Федерера с корта, а Надаль сдул 03:03

Рафа и так бы победил и вышел в финал, потому что находится в лучшей форме, но при штиле отдал бы сильно больше девяти геймов. Вероятно, это был последний матч Федерера на «Ролан Гаррос». Он лучше других в Туре знает, что мелочей не бывает. И теперь точно усвоит, что даже выбирать сторону по ветру так же важно, как и разбирать тактику соперника.

Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – 3:6, 4:6, 2:6

Сильнейший ветер не сдул Федерера с корта, а Надаль сдул