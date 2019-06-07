Мужчины

Матч с самой крутой вывеской завершился предсказуемо: король грунта Рафаэль Надаль переиграл Роджера Федерера, заехавшего на «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Роджер сопротивлялся и взял девять геймов, но справиться нужно было не только с Рафой, но и с ветром, который едва не сдул его с корта. Надаль в воскресенье сыграет свой 12-й финал Открытого чемпионата Франции.

Видео - Сильнейший ветер не сдул Федерера с корта, а Надаль сдул 03:03

Дождь собирался над Парижем на протяжении всего дня, но позволил провести три матча. А вот Новаку Джоковичу с Домиником Тимом доиграть не дал. Австриец взял у первой ракетки мира полтора гейма и явно был не рад перерыву – в субботу Новак может восстановиться и взять ход игры в свои руки.

Женщины

Первой финалисткой стала Маркета Вондроушова. Они зарубались с Йоханной Контой не на жизнь, а на смерть. Итоговый счет подтверждает – 7:5, 7:6(7). В обоих сетах 19-летняя чешка отыгралась со счета 3:5 и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

Видео - Вондроушова повторила путь Остапенко и в 19 лет вышла в финал «Ролан Гаррос» 03:03

Компанию в главном матче ей едва не составила 17-летняя Аманда Анисимова. Юная американка летела в первой партии 0:5 и проигрывала 15-40, а потом вдруг взяла сет на тай-брейке. Аманда вела 3:0 во втором сете, но более опытная Эшли Барти переломила ход матча. Австралийка взяла дело в свои руки и довела матч до победы.

Видео - Анисимова выиграла сет с 0:5 и 15-40 против Барти, но только чтобы уступить в трех партиях 03:02

Цитата раунда

Серена уехала, но сексизм остался – женские полуфиналы не пустили на центральный корт. Но Конта не позволила журналистам разжечь в заголовках.

«Понимаю, что вам нужны крутые заголовки, и вы хотите, чтобы я сказала что-то сочное. Но я не хочу рассуждать о том, куда меня поставили играть. Это не моя работа. Моя – выйти и развлечь людей. Думаю, я это сделала – отплатила людям, которые купили билеты. Вам, журналистам, лучше пообщаться с организаторами, а не со мной», – заявила Йоханна.

Цифры раунда

12 – столько раз Рафаэль Надаль попадал в финал «Ролан Гаррос».

8 – столько лет австралийки не играли в финале. В 2010 году Саманта Стосур проиграла Франческе Скьявоне.

Реакция раунда

Победа Рафы была предсказуемой, но 12-й финал после победы над Роджером – это все-таки стоящее событие.

Милота раунда

Федерер проиграл Надалю в трех сетах, собрал сумочку и хотел спокойно уйти. Не получилось – Рафа и трибуны проводили легенду стоячими овациями.

Видео - Зрители и Надаль проводили Федерера с корта стоячими овациями 00:28

Финальные матчи

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Доминик Тим (Австрия, 4) или Новак Джокович (Сербия, 1)

Женщины

Эшли Барти (Австралия, 8) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Рафаэль Надаль и Симона Халеп – действующие чемпионы «Ролан Гаррос».

Турнир стартовал 26 мая и завершится 9 июня мужским финалом.

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