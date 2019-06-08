Австриец Доминик Тим одолел серба Новака Джоковича во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции-2019 – 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Формально игра продолжалась 4 часа 19 минут, но фактически растянулась на сутки. Новак и Доминик вышли на корт в пятницу днем, но встреча была прервана дождем. По ходу пятого сета теннисисты снова были вынуждены уйти на перерыв из-за непогоды.

Тим размочил счет в личном противостоянии с Джоковичем – 3-6. На грунте установилось равенство – 3-3.

В финале Доминик сыграет с действующим чемпионом турнира Рафаэлем Надалем. Год назад Тим тоже противостоял Королю грунта и проиграл в трех сетах.

Мужской финал состоится 9 июня.

Тим уступает Рафе на грунте (4-7), но выиграл последнюю встречу (полуфинал Барселоны).

Джокович упустил шанс во второй раз в карьере собрать некалендарный «Большой шлем».

Качай приложение Eurosport для iOS или Android