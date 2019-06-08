На Eurosport 1 проходит трансляция финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде – чешка Маркета Вондроушова встречается с Эшли Барти из Австралии. Игра началась в 17:30 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

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Барти до этого турнира однажды играла в четвертьфинале мэйджора, Вондроушова – в четвертом круге.

В прошлом году победу праздновала Симона Халеп.

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