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Смотри женский финал прямо сейчас на Eurosport 1
Кто-то впервые станет обладателем кубка турнира «Большого шлема».
На Eurosport 1 проходит трансляция финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде – чешка Маркета Вондроушова встречается с Эшли Барти из Австралии. Игра началась в 17:30 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Барти до этого турнира однажды играла в четвертьфинале мэйджора, Вондроушова – в четвертом круге.
- В прошлом году победу праздновала Симона Халеп.
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