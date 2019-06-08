Австралийская теннисистка Эшли Барти выиграла в двух сетах у чешки Маркеты Вондроушовой (6:1, 6:3) и стала победительницей «Ролан Гаррос»-2019.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Барти выполнила 3 подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Вондроушовой один эйс, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В 2018 году Барти выиграла US Open в парном разряде. «Ролан Гаррос»-2019 – первый мэйджор, который австралийка взяла в одиночном разряде.

В финальном матче мужского «РГ»-2019 сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

«Мне проще играть против соперниц из топ-10». Касаткина ответила на вопросы из ВК

Качай приложение Eurosport для iOS или Android