Женщины возмущались, что их не ставят на центральный корт. Финал подтвердил правоту организаторов

Женский финал «Ролан Гаррос»-2019 – самый пресный и вгоняющий в тоску за последние 10 лет. Этому состоянию соответствовало примерно все: состав участниц, игра, счет и празднование Барти, которая победно матернулась в сторону своего бокса и пошла обняться с соперницей.

У этого матча изначально не могло быть драйва, который сочится из 90% встреч мужского турнира. В финал вышли серые мышки, которые раньше не проходили на «Шлемах» дальше четвертьфинала (рекорд Вондроушевой – четвертый круг), поэтому их задача была сверхпростой – бей и забирай очки. Красота – на 12-м плане.

Эшли Барти празднует победу на «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Возможно, она спасла бы от сонливости, потому что то, как непринужденно и без борьбы Барти взяла титул – худшее из возможных развитий событий. Вондроушова растворилась в финале, будто попала туда по блату – в первом сете ее игра несильно отличалась от той, что показывают на 25-тысячнике в Химках.

Австралийка победила заслуженно и по праву станет второй ракеткой мира, но после такого финала назревает резонный вопрос: стоило ли слабому полу скандалить из-за решения организаторов не ставить женские полуфиналы на центральный корт? «Перенос женских полуфиналов на «Ролан Гаррос» – это позор», – раздала жару экс-первая ракетка мира Амели Моресмо.

Барти и Вондроушовой повезло играть при заполненных трибунах Филиппа Шатрие, но благодарить за аншлаг они должны не собравшихся зрителей, а Джоковича и Тима. Австриец и серб доигрывали перенесенный с пятницы на субботу полуфинал – именно они стали эпицентром внимания в этот день, но никак не девушки.

Если что, минимальная стоимость проходки на центральный корт – 225 евро. Согласились бы вы отдать 16,5 тысяч рублей за часовой просмотр мучений не самых топовых теннисисток? Можете не отвечать. Очевидно, что при таких фамилиях и ценах мало кто пришел бы и на полуфиналы – девушки рисковали соревноваться в абсолютной тишине.

Поднятый дамами шум – проблема не конкретно женского пола, а минус действующих имен и достижений. Играй в полуфинале условная Серена или Шарапова, вряд ли их поставили бы на второстепенный корт. В то же время решение о переносе матчей с участием Конты, Вондроушовой, Барти и Анисимовой – взвешенное и адекватное решение.

Австралийка вошла в историю, получила кубок, призовые и рейтинговые, но что важнее (как оказалось) – приблизилась к статусу, который позволит ей в следующем году выйти на центральный корт раньше финала.

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