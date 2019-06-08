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Женщины возмущались, что их не ставят на центральный корт. Финал подтвердил правоту организаторов

Женщины возмущались, что их не ставят на центральный корт. Финал подтвердил правоту организаторов
Евгений Коростелев

32 мин. назадОбновлено 18 мин. назад

Лучше посмотреть 1000 матчей с участием Изнера, чем «битву» Барти – Вондроушова.

Женский финал «Ролан Гаррос»-2019 – самый пресный и вгоняющий в тоску за последние 10 лет. Этому состоянию соответствовало примерно все: состав участниц, игра, счет и празднование Барти, которая победно матернулась в сторону своего бокса и пошла обняться с соперницей.

У этого матча изначально не могло быть драйва, который сочится из 90% встреч мужского турнира. В финал вышли серые мышки, которые раньше не проходили на «Шлемах» дальше четвертьфинала (рекорд Вондроушевой – четвертый круг), поэтому их задача была сверхпростой – бей и забирай очки. Красота – на 12-м плане.

Эшли Барти празднует победу на «Ролан Гаррос»-2019

Эшли Барти празднует победу на «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Возможно, она спасла бы от сонливости, потому что то, как непринужденно и без борьбы Барти взяла титул – худшее из возможных развитий событий. Вондроушова растворилась в финале, будто попала туда по блату – в первом сете ее игра несильно отличалась от той, что показывают на 25-тысячнике в Химках.

Австралийка победила заслуженно и по праву станет второй ракеткой мира, но после такого финала назревает резонный вопрос: стоило ли слабому полу скандалить из-за решения организаторов не ставить женские полуфиналы на центральный корт? «Перенос женских полуфиналов на «Ролан Гаррос» – это позор», – раздала жару экс-первая ракетка мира Амели Моресмо.

Барти и Вондроушовой повезло играть при заполненных трибунах Филиппа Шатрие, но благодарить за аншлаг они должны не собравшихся зрителей, а Джоковича и Тима. Австриец и серб доигрывали перенесенный с пятницы на субботу полуфинал – именно они стали эпицентром внимания в этот день, но никак не девушки.

Если что, минимальная стоимость проходки на центральный корт – 225 евро. Согласились бы вы отдать 16,5 тысяч рублей за часовой просмотр мучений не самых топовых теннисисток? Можете не отвечать. Очевидно, что при таких фамилиях и ценах мало кто пришел бы и на полуфиналы – девушки рисковали соревноваться в абсолютной тишине.

Поднятый дамами шум – проблема не конкретно женского пола, а минус действующих имен и достижений. Играй в полуфинале условная Серена или Шарапова, вряд ли их поставили бы на второстепенный корт. В то же время решение о переносе матчей с участием Конты, Вондроушовой, Барти и Анисимовой – взвешенное и адекватное решение.

Австралийка вошла в историю, получила кубок, призовые и рейтинговые, но что важнее (как оказалось) – приблизилась к статусу, который позволит ей в следующем году выйти на центральный корт раньше финала.

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