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Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Это его 18-й «Шлем»
Рафа подтвердил звание грунтового короля.
Испанец Рафэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Матч продолжался 3 часа 1 минуту.
Надаль исполнил 38 виннеров, настрелял 3 эйса, ни разу не ошибся на подаче и допустил 31 невынужденную ошибку. На счету Доминика 31 виннер, 7 эйсов, 1 двойная и 38 невынужденных ошибок.
- Рафа обыграл Доминика в финале «Ролан Гаррос» второй год подряд.
- Счет личных встреч стал 9-4 в пользу Надаля.
- Рафаэль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» и 18-й «Шлем» в карьере.
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