Квизы

Рафаэль Надаль – грунтовый гений. Испанец в 2019-м в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и взял 18-й «Шлем» в карьере.

Кажется, Рафу невозможно остановить в Париже. За 14 лет это пытались сделать и Федерер, и Джокович, и многие другие, но справились единицы.

Предлагаем вам насладиться всеми победными фотографиями Надаля и определить, какой чемпионский год это был.

Надаль в финале «Ролан Гаррос»-2019 переиграл Доминика Тима (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).

У женщин победу праздновала Эшли Барти, взявшая свой первый «Шлем».

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