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Угадай победу Надаля на «РГ» по чемпионскому фото

Угадай победу Надаля на «РГ» по чемпионскому фото
Евгений Коростелев

30 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Квизы

Тест для настоящих рафафанов.

Рафаэль Надаль – грунтовый гений. Испанец в 2019-м в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и взял 18-й «Шлем» в карьере.

Кажется, Рафу невозможно остановить в Париже. За 14 лет это пытались сделать и Федерер, и Джокович, и многие другие, но справились единицы.

Предлагаем вам насладиться всеми победными фотографиями Надаля и определить, какой чемпионский год это был.

  • Надаль в финале «Ролан Гаррос»-2019 переиграл Доминика Тима (6:3, 5:7, 6:1, 6:1).
  • У женщин победу праздновала Эшли Барти, взявшая свой первый «Шлем».

Финалист «РГ» сражался против вермахта и пил пиво перед матчами. Война превратила его в неврастеника

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