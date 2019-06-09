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Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос». В следующем году он догонит по «Шлемам» Федерера

Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос». В следующем году он догонит по «Шлемам» Федерера
Руслан Хрипун

58 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Мотивация Рафаэля зашкаливает.

Титульный матч на «Ролан Гаррос» Надаль провел все же не против Тима. Главная рубка состоялась в полуфинале с Федерером, которому испанец проиграл последние пять матчей (с шестого в Индиан-Уэллс испанец снялся), а крайняя победа датирована январем 2014 года. Роджер готовился прервать правление грунтового Короля, но против этого выступила сама природа. Шквальный ветер сдул нестабильный одноручный бэкхенд швейцарца и его самого с корта.

В финале у Доминика, как и год назад, практически не было шансов. Резкий австриец отхватил сет по случайности – до того как сделать решающий брейк, он выиграл на приеме всего два очка, а в остальное время пугал судей позади себя. Накрученные топ-спины Рафы под бэкхенд заставили его отбегать очень далеко и играть не в теннис, а в бадминтон. Очень тяжело давить на соперника, если большую часть матча держишь ракетку выше головы. У Федерера и Джоковича в этом отношении было больше шансов, потому что они встречают мяч с бэкхенда раньше, не давая ему раскрутиться.

Рафаэль Надаль – победитель «Ролан Гаррос»-2019

Рафаэль Надаль – победитель «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Надаль узурпировал власть на «Ролан Гаррос», но в этом нет ничего предосудительного или несправедливого. Каждая победа делала его сильнее и могущественнее, потому что испанец всегда показывал – на своей территории у него есть запасной план. Будь-то непробиваемый бэкхенд Джоковича в 2014-м или выходы Федерера к сетке на этом турнире. «Однажды ты выиграешь этот турнир», – сказал испанец Тиму на церемонии вручения кубка. Безнадежный кивок австрийца в ответ символизировал общее положение дел в Париже – всем очевидно, что это произойдет только по окончании карьеры Рафы.

Испанец способен улучшать игру, особенно это касается бэкхенда, который практически не сбоит. Еще несколько лет назад у Рафы были проблемы с переводом по линии двумя руками, но сейчас все идеально. В начале 2019-го Надаль изменил подачу – теперь он раньше отпускает мяч при подбросе и изменил угол между правой рукой и телом. Благодаря этому средняя скорость первой подачи выросла на 9 км/ч, второй – на 11 км/ч. А самое главное – при такой технике идет щадящая нагрузка на плечо.

Еще один немаловажный фактор в развитии чемпиона – впервые за полгода у испанца нет серьезных проблем со здоровьем. В апреле дядя Надаля извинился за слова о том, что Рафа не теннисист, а травмированный человек, который играет в теннис. Весенний отрезок, по ходу которого Надаль играл каждую неделю, подтвердил, что дела не так уж плохи.

В Париже 33-летний Рафа стал первым игроком, взявшим одиночный титул на одном турнире «Большого шлема» 12 раз. Для него это 18-й мэйджор – он впервые подобрался к Федереру (20) на расстояние в два больших титула. В августе Роджеру исполнится 38, он все еще хорош, но с каждым сетом уровень его игры падает, как и шансы на новые «Шлемы». С Надалем все наоборот – он прибавляет с каждым геймом и ловит кураж. Новый заряд к прогрессу Надалю должна придать свадьба на Марии Франциске Перелло. Церемония запланирована через несколько недель, и такие события обычно окрыляют.

В отличие от Australian Open-2019, куда Рафа приехал с травмой брюшного пресса, к Парижу он провел полноценную подготовку. Во второй половине сезона она поможет ему уже в этом году подобраться к Роджеру еще ближе, если не на Уимблдоне, то на US Open. На такие мысли наталкивает спад в игре Джоковича (в Риме Новак впервые проиграл испанцу сет со счетом 0:6) и быстрая утомляемость Федерера. Если не получится догнать швейцарца в 2019-м, то поможет ежегодный гарантированный мэйджор в Париже.

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