Титульный матч на «Ролан Гаррос» Надаль провел все же не против Тима. Главная рубка состоялась в полуфинале с Федерером, которому испанец проиграл последние пять матчей (с шестого в Индиан-Уэллс испанец снялся), а крайняя победа датирована январем 2014 года. Роджер готовился прервать правление грунтового Короля, но против этого выступила сама природа. Шквальный ветер сдул нестабильный одноручный бэкхенд швейцарца и его самого с корта.

В финале у Доминика, как и год назад, практически не было шансов. Резкий австриец отхватил сет по случайности – до того как сделать решающий брейк, он выиграл на приеме всего два очка, а в остальное время пугал судей позади себя. Накрученные топ-спины Рафы под бэкхенд заставили его отбегать очень далеко и играть не в теннис, а в бадминтон. Очень тяжело давить на соперника, если большую часть матча держишь ракетку выше головы. У Федерера и Джоковича в этом отношении было больше шансов, потому что они встречают мяч с бэкхенда раньше, не давая ему раскрутиться.

Рафаэль Надаль – победитель «Ролан Гаррос»-2019Getty Images

Надаль узурпировал власть на «Ролан Гаррос», но в этом нет ничего предосудительного или несправедливого. Каждая победа делала его сильнее и могущественнее, потому что испанец всегда показывал – на своей территории у него есть запасной план. Будь-то непробиваемый бэкхенд Джоковича в 2014-м или выходы Федерера к сетке на этом турнире. «Однажды ты выиграешь этот турнир», – сказал испанец Тиму на церемонии вручения кубка. Безнадежный кивок австрийца в ответ символизировал общее положение дел в Париже – всем очевидно, что это произойдет только по окончании карьеры Рафы.

Испанец способен улучшать игру, особенно это касается бэкхенда, который практически не сбоит. Еще несколько лет назад у Рафы были проблемы с переводом по линии двумя руками, но сейчас все идеально. В начале 2019-го Надаль изменил подачу – теперь он раньше отпускает мяч при подбросе и изменил угол между правой рукой и телом. Благодаря этому средняя скорость первой подачи выросла на 9 км/ч, второй – на 11 км/ч. А самое главное – при такой технике идет щадящая нагрузка на плечо.

Еще один немаловажный фактор в развитии чемпиона – впервые за полгода у испанца нет серьезных проблем со здоровьем. В апреле дядя Надаля извинился за слова о том, что Рафа не теннисист, а травмированный человек, который играет в теннис. Весенний отрезок, по ходу которого Надаль играл каждую неделю, подтвердил, что дела не так уж плохи.

В Париже 33-летний Рафа стал первым игроком, взявшим одиночный титул на одном турнире «Большого шлема» 12 раз. Для него это 18-й мэйджор – он впервые подобрался к Федереру (20) на расстояние в два больших титула. В августе Роджеру исполнится 38, он все еще хорош, но с каждым сетом уровень его игры падает, как и шансы на новые «Шлемы». С Надалем все наоборот – он прибавляет с каждым геймом и ловит кураж. Новый заряд к прогрессу Надалю должна придать свадьба на Марии Франциске Перелло. Церемония запланирована через несколько недель, и такие события обычно окрыляют.

В отличие от Australian Open-2019, куда Рафа приехал с травмой брюшного пресса, к Парижу он провел полноценную подготовку. Во второй половине сезона она поможет ему уже в этом году подобраться к Роджеру еще ближе, если не на Уимблдоне, то на US Open. На такие мысли наталкивает спад в игре Джоковича (в Риме Новак впервые проиграл испанцу сет со счетом 0:6) и быстрая утомляемость Федерера. Если не получится догнать швейцарца в 2019-м, то поможет ежегодный гарантированный мэйджор в Париже.

Другие тексты Руслана Хрипуна:

Финалист «РГ» сражался против вермахта и пил пиво перед матчами. Война превратила его в неврастеника

Серена отказалась ждать окончания пресс-конференции Тима. Американка рано возомнила себя богиней

Качай приложение Eurosport для iOS или Android