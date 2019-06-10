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Надаль: «Если приближусь к Федереру по количеству «Шлемов», это будет невероятно»
Осталось совсем немного.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от очередной победы на Открытом чемпионате Франции.
«На нынешнем этапе моей карьеры опять победить на «Ролан Гаррос» – огромное удовлетворение и счастье. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, моей семье и команде. Они дают поддержку, без которой я бы не справился.
В Мадриде я играл уже лучше, в Риме – гораздо лучше, здесь отлично отыграл турнир целиком. Я каждый день в чем-то прибавлял, делал это с правильным настроем и страстью – это и позволило мне вернуться на вершину.
Мне очень повезло, что все это со мной происходит. Если до конца карьеры выиграю еще пару «Шлемов» и приближусь к Роджеру, это будет невероятно», – цитирует Надаля Tennis.com.
- Рафа обыграл Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» второй год подряд.
- Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» и 18-й «Шлем» в карьере.
Главный момент мужского турнира: Надаль получил кубок и едва сдержал слезы во время гимна Испании