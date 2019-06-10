Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от очередной победы на Открытом чемпионате Франции.

«На нынешнем этапе моей карьеры опять победить на «Ролан Гаррос» – огромное удовлетворение и счастье. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, моей семье и команде. Они дают поддержку, без которой я бы не справился.

В Мадриде я играл уже лучше, в Риме – гораздо лучше, здесь отлично отыграл турнир целиком. Я каждый день в чем-то прибавлял, делал это с правильным настроем и страстью – это и позволило мне вернуться на вершину.

Мне очень повезло, что все это со мной происходит. Если до конца карьеры выиграю еще пару «Шлемов» и приближусь к Роджеру, это будет невероятно», – цитирует Надаля Tennis.com.

Рафа обыграл Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» второй год подряд.

Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» и 18-й «Шлем» в карьере.

Главный момент мужского турнира: Надаль получил кубок и едва сдержал слезы во время гимна Испании

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