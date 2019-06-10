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Хачанов дебютировал в топ-10, Барти – вторая ракетка мира. Новые рейтинги ATP и WTA
Серьезные изменения после второго мэйджора года.
После «Ролан Гаррос» вышли обновленные рейтинги ATP и WTA.
В топ-10 мужского рейтинга дебютировал Карен Хачанов. Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 13-м.
1 (1) Новак Джокович (Сербия) – 12715
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6670
4 (4) Доминик Тим (Австрия) – 4685
5 (5) Александр Зверев (Германия) – 4360
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4215
7 (7) Кэй Нисикори (Япония) – 4040
8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565
9 (11) Карен Хачанов (Россия) – 2980
10 (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2785
13 (14) Даниил Медведев (Россия) – 2625
Карен ХачановGetty Images
В женской части рекордно высокую позицию занимает победитель «РГ» Эшли Барти. Лучшая из русских теннисисток Дарья Касаткина – 29-я.
1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6486
2 (8) Эшли Барти (Австралия) – 6350
3 (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685
4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345
5 (6) Петра Квитова (Чехия) – 4925
6 (5) Анжелик Кербер (Германия) – 4675
7 (9) Элина Свитолина (Украина) – 3967
8 (3) Симона Халеп (Румыния) – 3963
9 (7) Слоун Стивенс (США) – 3682
10 (11) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565
29 (21) Дарья Касаткина (Россия) – 1790
- Открытый чемпионат Франции завершился победой Рафаэля Надаля и Эшли Барти.
- Следующий мэйджор 2019 года – Уимблдон. Он пройдет с 1 по 14 июля.