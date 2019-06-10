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Хачанов дебютировал в топ-10, Барти – вторая ракетка мира. Новые рейтинги ATP и WTA

Хачанов дебютировал в топ-10, Барти – вторая ракетка мира. Новые рейтинги ATP и WTA
Eurosport

26 мин. назад

Серьезные изменения после второго мэйджора года.

После «Ролан Гаррос» вышли обновленные рейтинги ATP и WTA.

В топ-10 мужского рейтинга дебютировал Карен Хачанов. Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал 13-м.

1 (1) Новак Джокович (Сербия) – 12715

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 6670

4 (4) Доминик Тим (Австрия) – 4685

5 (5) Александр Зверев (Германия) – 4360

6 (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4215

7 (7) Кэй Нисикори (Япония) – 4040

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565

9 (11) Карен Хачанов (Россия) – 2980

10 (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2785

13 (14) Даниил Медведев (Россия) – 2625

Карен Хачанов

Карен ХачановGetty Images

В женской части рекордно высокую позицию занимает победитель «РГ» Эшли Барти. Лучшая из русских теннисисток Дарья Касаткина – 29-я.

1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6486

2 (8) Эшли Барти (Австралия) – 6350

3 (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685

4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5345

5 (6) Петра Квитова (Чехия) – 4925

6 (5) Анжелик Кербер (Германия) – 4675

7 (9) Элина Свитолина (Украина) – 3967

8 (3) Симона Халеп (Румыния) – 3963

9 (7) Слоун Стивенс (США) – 3682

10 (11) Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565

29 (21) Дарья Касаткина (Россия) – 1790

  • Открытый чемпионат Франции завершился победой Рафаэля Надаля и Эшли Барти.
  • Следующий мэйджор 2019 года – Уимблдон. Он пройдет с 1 по 14 июля.
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