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Надаль заработал 2,3 тысячи евро за каждую минуту на корте. Деньги «Ролан Гаррос» в одной картинке
Звонкие факты об Открытом чемпионате Франции.
В мужской сетке Рафэль Надаль обыграл Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. А Эшли Барти выиграла в двух сетах у чешки Маркеты Вондроушовой (6:1, 6:3) в финале женской сетки. Eurosport.ru в одной картинке рассказывает, кто сколько заработал на турнире.
- Рафа обыграл Доминика в финале «Ролан Гаррос» второй год подряд. Счет личных встреч стал 9-4 в пользу Надаля.
- Рафаэль выиграл 12-й «Ролан Гаррос» и 18-й «Шлем» в карьере.
- В 2018 году Барти выиграла US Open в парном разряде. «Ролан Гаррос»-2019 – первый мэйджор, который австралийка взяла в одиночном разряде.
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