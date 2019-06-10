Лопырева приехала на женский ЧМ по футболу, но заглянула на финал «РГ» поздравить Надаля
Вика успевает везде.
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева вместе с подругой посетила финал открытого чемпионата Франции по теннису между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.
«Нет ничего лучше, чем закончить неделю захватывающим матчем. Теннис – еще один вид спорта, который мне очень нравится. Очень счастлива была увидеть двух замечательных игроков – Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Поздравляю Рафаэля с 12-м титулом», – написала Виктория в инстаграме.
- Лопырева прилетела в Париж в качестве после ФИФА на женский ЧМ по футболу – оттуда тоже есть пост.
- Ранее Виктория в той же компании побывала на матче Роджера Федерера и Джона Изнера в Майами.
Лопырева сделала ЧМ-2018 еще прекраснее. Теперь она отдыхает от футбола и возбуждает инстаграм
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