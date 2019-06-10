Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева вместе с подругой посетила финал открытого чемпионата Франции по теннису между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом.

«Нет ничего лучше, чем закончить неделю захватывающим матчем. Теннис – еще один вид спорта, который мне очень нравится. Очень счастлива была увидеть двух замечательных игроков – Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Поздравляю Рафаэля с 12-м титулом», – написала Виктория в инстаграме.

Лопырева прилетела в Париж в качестве после ФИФА на женский ЧМ по футболу – оттуда тоже есть пост.

Ранее Виктория в той же компании побывала на матче Роджера Федерера и Джона Изнера в Майами.

Лопырева сделала ЧМ-2018 еще прекраснее. Теперь она отдыхает от футбола и возбуждает инстаграм

Качай приложение Eurosport для iOS или Android