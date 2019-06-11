Победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль рассказал о подготовке к турниру и раскрыл планы на Уимблдон.

«Я пообещал себе, что выступлю на «Ролан Гаррос» с должным настроем и буду противостоять трудностям. Мне нужна была мотивация. Есть вещи, которые могут тебя воодушевить. YouTube хорош для этого – там много вдохновляющих видео. Но мне нужно было полагаться и на внутреннюю силу. Я много думал и копался в себе.

Я не был одинок. Рядом находились люди, которых я с трех лет считаю друзьями. У меня стабильная команда, семья в Манакоре. Я каждый день общаюсь с ними. Иногда мне нужна помощь людей, которые хорошо меня знают и любят. Победа на «Ролан Гаррос» придала уверенности перед Уимблдоном. Если я буду в хорошей форме и подготовлюсь как следует, посмотрим, чего смогу добиться», – цитирует 33-летнего Надаля официальный сайт ATP.

В финале «Ролан Гаррос» Надаль переиграл Доминика Тима.

В текущем рейтинге ATP он занимает второе место, уступая сербу Новаку Джоковичу.

Надаль выиграл 12-й «Ролан Гаррос». В следующем году он догонит по «Шлемам» Федерера

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