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Татишвили вернули призовые за «Ролан Гаррос», которых она лишилась из-за непрофессиональной игры
Справедливость восторжествовала.
Анна Татишвили сообщила, что ей вернут призовые за участие в первом круге «Ролан Гаррос».
«Совет «Больших шлемов» отменил мое наказание на «Ролан Гаррос»-2019, признав, что я играла «профессионально с первого до последнего розыгрыша», и мне вернут все призовые деньги, которые я заработала», – написала Татишвили в твиттере.
- В первом раунде парижского мэйджора Татишвили уступила Марии Саккари со счетом 0:6, 1:6, после чего судья постановил, что ее выступление не соответствовало профессиональным стандартам.
- В результате теннисистку лишили 46 тысяч евро призовых.
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