Анна Татишвили сообщила, что ей вернут призовые за участие в первом круге «Ролан Гаррос».

«Совет «Больших шлемов» отменил мое наказание на «Ролан Гаррос»-2019, признав, что я играла «профессионально с первого до последнего розыгрыша», и мне вернут все призовые деньги, которые я заработала», – написала Татишвили в твиттере.

В первом раунде парижского мэйджора Татишвили уступила Марии Саккари со счетом 0:6, 1:6, после чего судья постановил, что ее выступление не соответствовало профессиональным стандартам.

В результате теннисистку лишили 46 тысяч евро призовых.

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