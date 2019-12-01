Олимпийский чемпион-2004 Николас Массу считает, что в 2020 году Доминик Тим сыграет лучше против Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» и, возможно, победит.

«Для этого нужен ряд факторов. Рафа выиграл French Open 12 раз. Победить его на «Ролан Гаррос» – одна из сложнейших задач в мировом спорте, не только в теннисе. Если и есть игроки, которые могут победить Рафу, то Доминик – один из них.

Время идет, он получает новый опыт и будет играть лучше против Рафы или любого другого теннисиста, ведь он уже это делал. Никто не знает, что произойдет. Доминик должен воспользоваться сами шансами. Он готовится каждый день, чтобы воплотить свою мечту.

Но перед этим нужно обдумывать каждый следующий шаг», – сказал Массу Tennis World USA.

Массу выиграл золото Олимпийских игр-2004 и в парном, и в одиночном разрядах.

Тим всухую проигрывал Надалю в полуфинале-2017 и финале-2018 в Париже, а в финале-2019 взял стартовый сет и достойно выглядел во втором.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android