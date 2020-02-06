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Над центральным кортом «Ролан Гаррос» появилась долгожданная крыша

Над центральным кортом «Ролан Гаррос» появилась долгожданная крыша
Eurosport

40 мин. назад

Теперь топ-матчи French Open не будут переноситься из-за непогоды.

Над центральным кортом «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие появилась раздвижная крыша.

«11-я и последняя балка раздвижной крыши над кортом Филиппа Шатрие установлена на месяц раньше срока. Крыша готова!» – сообщила в твиттере пресс-служба французского мэйджора.

  • Ранее матчи «Ролан Гаррос» часто переносились из-за дождя, что вызывало критику теннисистов и болельщиков. Остальные три мэйджора уже давно обзавелись крышами.
  • «Ролан Гаррос»-2020 пройдет с 24 мая по 7 июня.
  • Действующие победители турнира – Рафаэль Надаль и Эшли Барти.

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