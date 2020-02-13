Роджер Федерер, скорее всего, максимально сократит грунтовый сезон и выступит только на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщил известный швейцарский журналист Рене Штауффер.

«Только что получил подтверждение от Тони Годсика (менеджера Федерера – Eurosport.ru): слухи, что Роджер выступит на «Мастерсах» в Риме и Мадриде, не соответствуют действительности. Вероятно, на грунте он сыграет только на «Ролан Гаррос», – написал журналист.

Штауффер – автор книг про Роджера Quest for Perfection: («В поисках совершенства») и Roger Federer, die Biografie («Роджер Федерер, биография»).

В 2017-м и 2018-м Федерер полностью пропустил грунтовый сезон, включая парижский мэйджор.

В 2019-м Роджер стал четвертьфиналистом римского и мадридского «Мастерсов», а затем дошел до полуфинала «Ролан Гаррос».

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