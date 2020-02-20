Третья ракетка мира Роджер Федерер объявил о пропуске грунтового сезона, включая турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Правое колено беспокоит меня на протяжении определенного времени. Думал, что пройдет, но после тестов и обсуждения с командой сделал артроскопическую операцию, которая прошла в Швейцарии. После артроскопии врачи подтвердили, что это было правильным решением, они уверены в полном восстановлении.

Увы, я пропущу турниры в Дубае, Индиан-Уэллс, Боготе, Майами, а также «Ролан Гаррос». Рад вашей многочисленной поддержке. С нетерпением жду возвращения на корт, увидимся на траве», – написал 38-летний Федерер.

На «Ролан Гаррос»-2019 Федерер дошел до полуфинала, где проиграл будущему победителю – Рафаэлю Надалю.

Роджер выиграл французский мэйджор в 2009 году.

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