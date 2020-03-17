«Ролан Гаррос»-2020 перенесли с мая-июня на сентябрь-октябрь

Второй мэйджор теннисного сезона – «Ролан Гаррос» – перенесен с мая-июня 2020 года на сентябрь-октябрь.

«Кризис, вызванный коронавирусом, затрагивает все группы населения. Чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех, кто участвует в подготовке к турниру, Федерация тенниса Франции решила перенести «Ролан Гаррос»-2020 на период с 20 сентября по 4 октября», – говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Первый теннисный мэйджор сезона 2020 года – Australian Open – успешно состоялся в январе.

Победителем у мужчин стал серб Новак Джокович, у женщин – София Кенин.

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