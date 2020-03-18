Директор турнира в Акапулько Рауль Зурутуза пришел в ярость после переноса «Ролан Гаррос»-2020 на осень.

«Решение «Ролан Гаррос» о переносе турнира на сентябрь – это, с моей точки зрения, предательский и эгоистичный поступок. Он показывает лишь их пренебрежительное отношение к другим соревнованиям тура и, по-видимому, к игрокам, потому что они даже ни с кем не посоветовались», – написал Зурутуза в твиттере.

17 марта организаторы French Open объявили, что турнир пройдет 20 сентября – 4 октября.

В этом случае грунтовый «Шлем» стартует спустя всего неделю после US Open (финал 13 сентября).

«Ролан Гаррос»-2020 перенесли с мая-июня на сентябрь-октябрь

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